Situationen, die du (vermutlich) kennst, wenn du studierst – in 19 Memes

Wirke mit dabei, die gesellschaftlichen Fragen der Zukunft zu lösen!

An Medikamenten gegen Krebs forschen, Methoden zur Früherkennung von Krankheiten entwickeln, Implantate über den 3D-Drucker anfertigen, neue chemische Stoffe herstellen, Big Data visualisieren oder sich für sauberes Wasser einsetzen. Mit unserem breiten Studienangebot können die Studierenden aktiv mitwirken, die gesellschaftlichen Fragen der Zukunft zu lösen. Willst auch du im Schnittpunkt von Natur, Technik, Medizin und Umwelt forschen, im grössten Life Sciences Standort Europas? Dann komm an den, lerne unsere Bachelor-Studienrichtungen kennen und finde heraus, was zu dir passt!