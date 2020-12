«Big Bang Theory»-Star Kaley Cuoco wird 35 – und kriegt einen Holzblock geschenkt

Stell dir vor, die Schweiz leidet unter Corona und das Parlament feiert als wäre es 2019

Warst du schon lange nicht mehr an einem Konzert? Oder hast du wieder mal Lust, mit so richtig vielen Leuten einen Geburtstag zu feiern und dabei sogar «Happy Birthday» zu singen? Dann solltest du vielleicht Parlamentarierin oder Parlamentarier werden. Denn die machen das – trotz zweiter Corona-Welle. Bitte sehr: Party like it's 2019 – die Bundeshaus-Version.