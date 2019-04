Spass

Andrina Santoro ist die neue Bachelorette! 🌹



Vorhang auf für die neue Bachelorette!

Ihr: Waaas, es ist schon wieder so weit?!?

Wir: Ja.

Ihr: Muss das denn sein?

Wir: Ja, leider.

Ihr: Warum?

Wir: Eine grosse Frage. Aber hauptsächlich, weil es die Leute interessiert.

Ihr: Dieser verblödete Mist??!

Wir: Ja. Warum genau bist du eigentlich in diesem Artikel?

Ihr: Nun ... Ich wollte nur schnell ...

Wir: Jaja, schon gut. Wir werten hier nicht. Und jetzt, wo du schon mal hier bist, kannst du ja gleich raten, was die neue Bachelorette für einen Beruf ausübt.

Das ist sie in ihrer ganzen Pracht:

Und das ist sie fast noch mehr in ihrer ganzen Pracht:

Umfrage Was ist die neue Bätschi von Beruf? Personal Trainerin!

Fitness-Model!

Influencerin!

Fitness-Influencerin!

Abstimmen 2 Personal Trainerin! 0%

Fitness-Model! 0%

Influencerin! 0%

Fitness-Influencerin! 0%

Ja, es ist tatsächlich immer noch ein bisschen schlimmer, als man erwartet hat. Andrina Santoro, so heisst die Gute, ist tatsächlich Fitness-Influencerin.

Laut 3plus sind die Qualitäten der 26-jährigen Bülacherin die folgenden: «Sexy Kurven, italienisches Temperament und ein verführerischer Blick». Ihr Motto, das man auf ihrer Homepage nachlesen kann, lautet:

«Glaube an dich und forme dein eigenes ‹ich›.»

Die Frage hierbei aber ist: Was kommt nun zuerst?

Das Glauben oder das Formen? Denn, wenn man vor dem Formen schon mit dem Glauben anfängt, woran glaubt man dann? An ein pfludriges, formloses Prä-Ich?

Wenn man nicht so genau weiss, ob es Winter oder Sommer ist Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an ☃️ Ein Beitrag geteilt von Andrina Santoro 🏋️‍♀️🎀 (@andrinafit) am Feb 2, 2019 um 1:34 PST

Andrina jedenfalls wog bei ihrer Geburt 2840 Gramm und war 48 Zentimeter gross. Ein winziges Häufchen Ich, das sich nun zu 163 Zentimeter und 57 Kilogramm zurechtgeformt hat.

Wir: Wollt ihr noch einen letzten schönen Satz aus der Pressemitteilung?

Ihr: Nein.

Wir: Gut.

Hier: «Bei prickelnden Dates in luftiger Höhe, intensiven Gesprächen an wunderschönen Stränden und romantischen Treffen in der südafrikanischen Wildnis lernt die Fitness-Influencerin die romantische Seite der buhlenden Männer kennen.»

Bei Elefanten sieht das in etwa so aus: bild: wikipedia

Wir sehen hier ein in der sogenannten Musth stehenden Elefanten, der wegen eines heftigen Testosteron-Schubs wunderliche Sachen macht und sagenhafte 400 Liter pro Tag uriniert. Man kann nur hoffen, dass die 21 Männer, die Ende April um Andrinas Herz kämpfen, ein bisschen romantischer drauf sind.

Und Andrina ab und zu einen Protein-Riegel schenken.

(rof)

Fast so gut wie Bachelorette:

