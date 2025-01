Die Titelbild-Idee kam von Gugus Dada und sollte beinhalten: Sergio, in einer Flut von Rekord-Kommentaren. Bild: watson/shutterstock

Picdump 124 – heute fällt der Meme-Rekord!

Sergio Minnig Folge mir

Heute nochmals auf Hochdeutsch, damit wirklich alle verstehen, dass es gleich um einen wichtigen Kommentare-Rekordversuch geht. Es braucht euch alle: Diskutiert, postet und kommentiert, was das Zeug hält!



So gerne ich 12 Stunden durcharbeiten würde – ich darf es nicht. Eure Kommentare werden aber auch bei meiner Abwesenheit freigeschaltet. (Vielleicht einfach etwas später, aber sie werden freigeschaltet!)

Hier die Zahlen: Seitdem es den Picdump gibt, liegt der Rekord bei unglaublichen 605 (!) Kommentaren.

Den Rekord in der neuen Zeitrechnung haben wir allerdings erst vor kurzem erreicht, und zwar mit 330 Kommentaren.

Schaffen wir es, heute den einen Rekord (oder vielleicht sogar beide Rekorde? 😱😍) zu knacken? Es liegt an euch! Lasst die Kommentarspalte platzen! 🔥

Zuerst geht's jetzt aber noch weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Und für alle anderen:



PICDUMP

Wer kennt's?

Und, wie wirkt das Gras bei dir?

Ich:



Falls du gewisse Vorsätze hast ...

Wie ich mich nach einem Training fühle vs. wie ich wirklich bin.

MySpace – da fühlt man sich gleich alt.

Ich: Das Zeug, das die Kinder heutzutage auf Social Media posten, ist cringe.

Mein MySpace-Profilbild:​

Es liegt eben in seiner Natur.

Ich: Bitte hör auf, Löcher zu graben.

Mein Hund:



Egal, was du tust ...

Ich in meinem Profilbild vs. ich in einem Zoom-Meeting.

Achtung, Ohrwurm!

Wichtige Info!

Song: «If you like Pina Coladas!»



Ach, wie wir doch alle Wortspiele lieben!

Funktioniert nur auf Englisch.

Sein Blick 😬

Haben Sie irgendwelche scharfen Gegenstände bei sich?

Geniesse es!

Lebe jeden Tag, als ob es dein letzter war. Im Bett auf Schmerzmitteln.

Schick es jemandem, der es verdient.

Ich liebe, wer du bist.

He, ich werde erst 35!

Kassiererin: Ihr Kind wird sich über ein solches Geschenk freuen.

Ich, 36 Jahre alt:

Kennen wir das nicht alle?

Eltern: Auf dem Tisch ist ein Brief für dich.

Der Brief:



Ha, und ich dachte, das sei ein Organist.

Was ist ein Orgasmus?

Wenn du Papier so faltest, dass es wie Vögel und so Zeugs aussieht.

Das ist Oregano, Kumpel.​

Es gibt einige, die über das Meme nicht lachen können.

Millionenschwere Ausgaben von Unternehmen für Cybersicherheit.

Benutzer mit lokalen Administratorrechten öffnet den Anhang einer E-Mail.

Es ist lustig, weil es sehr passend ist.

Wenn deine Eltern zum ersten Mal skypen.

Wer kennt es?

Wenn dein Schwarm neben dir sitzt und du versuchst, normal auszusehen.

Dieser kurze Moment des Schreckens:

Ach, Wortspiele 🥰

Jetzt kann ich darüber lachen (sagt zumindest mein Therapeut).

Es wird wieder geschmuddeldumpt.

Brutalistischer Analplug.

Und gleich Schmuddeldump Teil 2:

Sex vor der Ehe ist eine Sünde, es sei denn, du tust es im Doggystyle, denn alle Hunde kommen in den Himmel. Folge mir für weitere biblische Gesetzeslücken.

Ein religiöses Wortspiel:

Weiss jemand, welcher Teil der Bibel das Trainingsprogramm beschreibt, um den Körper von Jesus zu erhalten?

Crossfit.

Immer dieser Druck …

Ich, wie ich darauf warte, dass die Kassiererin mich bemerkt, nachdem ich es am Self-Checkout wieder vermasselt habe.

Oje ...

*Ich gehe einfach mit dem Strom*

Der Strom:



Murphys Gesetz:

Was ich gelernt habe. Die Prüfung.

Ha, Tatsache!

Ist euch schon mal aufgefallen, dass das Washington-Denkmal absolut nicht wie George Washington aussieht?

Ja, es ist spezieller Humor.

Hart arbeiten. Hart plagen.

Wer telefoniert denn heutzutage noch?

Ich, wie ich einen eingehenden Anruf beobachte, wie er sich in einen verpassten Anruf verwandelt.

Wie es wohl weiterging?

Funktioniert nur auf Englisch.

Doch!

Niemand liebt dich!

Mein Hund, sobald ich nach Hause komme:



Badumtss

Der Trucker lebt im 2099.

Er schaut einen Trailer. (Es ist ein englisches Wortspiel)



Kurz vor knapp

Duolingo.

Ich, wie ich eine Lektion um 23.59 Uhr mache.

Meine 512-Tage-Strähne.

Es ist so wahr.

Es tut mir leid, dass ich nicht ans Telefon gegangen bin, als du angerufen hast, dafür benutze ich es nicht.

Die Verbildlichung hat was.

Wenn Frauen Nacktbilder senden.

Wenn Männer Nacktbilder senden.​

Der kommt ganz flach.

Ups!

Nudelsuppe stellt seine Becher auf Papier um, sodass sie jetzt mikrowellengeeignet sind. Alle, die die ganze Zeit ihre Styroporbecher in die Mikrowelle gestellt haben:

Wie es sich – angeblich – anfühlen soll.

Inmitten eines Clubs, wenn der Pilz reinkickt/anfängt zu wirken.

Und jetzt feuert eure Kommentare los!

🚀🚀🚀

Danke für eure Beiträge und euer Mitmachen, egal ob's mit dem Rekord klappt oder nicht, ihr seid grossartig!

Sergio​

