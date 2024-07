«Went en Ort süächsch, want scho am Morgu am füfi die beschtu Memes va der ganz Wucha gfinnsch, de bisch hiä bim PiDi genau richtig!»

(«Wenn du einen Ort suchst, wo du schon am Morgen um fünf Uhr die besten Memes der ganzen Woche findest, dann bist du hier beim PiDi genau richtig!» auf Walliserdeutsch)