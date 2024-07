PICDUMP 98 – Du willst Memes? Wir haben Memes!

«Siänta häni eifach kei Wort ver d Ileitig, de ziäts mer öi gar nit, mer gross eppis z uberleggu. Darum hitu: Memes, Memes, Memes!» («Manchmal habe ich einfach keine Worte für die Einleitung, dann habe ich keine Lust, mir gross etwas zu überlegen. Darum heute: Memes, Memes, Memes» auf Walliserdeutsch)

Zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Romantisches Hundedate bei Sternenhimmel im AMG

So soll das Werk heissen:

Hundedate



Die Idee kam von:

eifach.so



Und hier ist es:

Bild: watson/shutterstock/disney

PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Äh, okay ... 🤨🤨🤨

Niemand:

Werbungen: Vier Übungen, die deine Vagina so eng machen werden, dass sie zu einer Schwanz-Guillotine wird.



Wer von euch fühlt sich angesprochen? 😉

Ich, wie ich jemanden beobachte, der im Kommentarbereich angegriffen wird, für eine Meinung, der ich insgeheim zustimme.

Bleibt zu hoffen, dass er seine Ehrlichkeit nicht verliert.

Wenn ich im Lotto gewinne, wird niemand um mich herum pleite sein, und das meine ich wirklich so. Ich werde in eine wohlhabende Gegend ziehen.

Der Ruhm scheint ihr gut bekommen zu sein.

Sie werden so schnell erwachsen.

Schaut, wie glücklich er ist! 🥰

Es ist so wahr.

Tiefkühlpizza zu kaufen, ist so eine Lüge. «Oh, die hebe ich mir auf für den Fall, dass ich keine Lust zum Kochen habe.» Überraschung, Überraschung. Tag eins. Keine Lust zu kochen.

Ein herrlich verbildlichtes Wortspiel.

Danke dafür!

Der Bro lebt im Jahr 3000.

Wie du jemandem deine Meinung mit drei Mittelfingern zeigen kannst.



Einfach, damit ihr nicht selber suchen müsst:

Der Arme ...

Ich war auf einer Dating-App und sprach mit einer netten Frau. Ihr Profilbild war sie mit einer Schlange. Also sagte ich: «Ich liebe das Bild mit der Schlange. Willst du ein Bild von meiner Schlange sehen?» Dann blockierte sie mich. Und ich dachte … Yup. Du bist autistisch. (Es kam mir gar nicht in den Sinn, wie das in dem Moment klingen konnte.)

Ein kleiner Blick in die Zukunft.

Bitte schlagen Sie die Seite 325 in Ihrem Lehrbuch auf. Seite 325:

Zu Recht vorwurfsvoll.

Meine AirPods, nachdem ich sie zum 15. Mal an einem Tag verloren habe.

Wir auch Stuhl, wir auch.

Ich fühle mich buchstäblich wie dieser Stuhl:

Das hilft wirklich immer ... IMMER ... IM-MER!

Ich weiss, wie man das in Ordnung bringt.

*hupt*

Wir verstehen die Grundaussage, aber ein etwas gar drastischer Vergleich.

Das ist das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und ich habe einen Mann in einem mexikanischen Restaurant sterben sehen.

Ein Klassiker.

Niemand:

Das British Museum.



Hihihi.

Eine Bass-Gitarre??

Perry die Bass-Gitarre?!​

Der gute alte Ozzy.

Ozzy Osbourne zeigt, wie viel Zucker er in seinem Morgenkaffee mag. Ca. 1984.

Richtig fies!

Ist es hart?

Was, einen Drachen steigen zu lassen?

Nein, eine Jungfrau zu sein.​

Es war eine schwierige Zeit ...

Frauen im Jahr 1600:

Die Kirche:



Liebe Grüsse an alle Auxburger und Auxburgerinnen.

Wir haben uns alle geirrt.

Wenn ich gross bin, werde ich eine tolle und coole Person sein.

Ich mit 30:

Maschine!

Wenn du das Glas Spaghettisauce beim ersten Versuch öffnest.

Es ist, was du draus machst.

Ist dir alleine nicht langweilig?

Ich, alleine:

Falls du dieses Meme noch nicht gesehen hast:

Kann ganz fies ausgehen.

Wenn dir jemand sagt, dass du aussiehst wie ein Elf, dann solltest du abklären, ob derjenige ein Fan von «Harry Potter» oder «Herr der Ringe» ist …

Wir gratulieren. Natürlich nicht per Anruf, sondern per SMS.

Introvertierten-Olympiade.

Ja, es ist spezieller Humor.

Immerhin hat er es mal angesprochen.

Das Internet hat uns versaut ...

Symbolbild.

Die Zitronen, die das Leben mir gegeben hat.

¯\_(ツ)_/¯

Meine Emotionen, wenn ich in «Alles steht Kopf 2» wäre.

Schach und Matt!

Er ist ein Präsident, ob ihr mögt oder nicht.

#nichtmeinPräsident

Doch, ist er.

Nein, er ist offensichtlich nicht mein Präsident. Ich bin Norweger.​

Spiesser!

Ich: Lecke das Messer ab, nachdem ich fertig bin.

Die anderen Chirurgen:

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

