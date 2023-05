21 Gründe, wieso das Leben in der Schweiz scheisse ist

«Was sind die Nachteile daran, in der Schweiz zu leben?» Das fragte kürzlich ein Reddit-User die Community. Er habe dieses Märchen im Kopf, basierend auf all den Fotos, die er online immer sehen würde. Auch die immer wiederkehrende Aussage, die Schweiz sei «eines der besten Länder, in denen man leben kann», helfe ihm nicht. Er denke konstant daran, in die Schweiz zu ziehen, könne aber wegen seiner Beziehung nicht.

Er bittet deshalb um einen Realiätscheck – und die Antworten darauf sind zu gut, um sie euch vorzuenthalten:

«Sehr teuer.»

«Schweizer sind grundsätzlich introvertiert. Es ist schwierig, Freunde zu finden.»

Bild: tenor

«Unberechenbares Wetter, das jedes Jahr schlimmer wird.»

«Wir haben Frankreich im Westen und Italien im Süden. Trotzdem entschieden wir, unsere Landesküche nach der Deutschen Küche zu gestalten. Die einzigen Gewürze sind Salz, Pfeffer und mildes Paprikapulver.»

Bild: giphy

«Wohnungsnot.»

«Die Schweizerinnen und Schweizer ...»

«Heuschnupfen.»

Bild: comments://913732165/2397202

«Schreckliche Nachbarschaft. Endlose Diskussionen über die Wäsche und Lärm. Einer meiner Freunde wurde mehrmals angeschrien, weil er nachts die Toilette gespült hat.»

«Besessen von Regeln, Status und Einkommen.»

Bild: Universal Pictures

«Überholte Geschlechternormen.»

«Jeden Monat hast du irgendeine unerwartete Rechnung über hunderte von Franken im Briefkasten.»

«In der Schweiz wird viel mehr geraucht als in den USA.»

«Wenn du in der Öffentlichkeit etwas falsch machst, wird dich bestimmt jemand wütend dafür korrigieren.»

«November in der Schweiz: Das Wetter ist grau. Keine Sonnenstrahlen, kein blauer Himmel. Die Temperatur ist tief, aber nicht so tief, das es schneit.»

«Die Schweizer schauen auf Ausländer hinunter.»

«Das Krankenversicherungssystem ist ein Witz. Es ist das Schlimmste in ganz Europa.»

«Es hat keinen Strand und eine hohe Bevölkerungsdichte.»

Bild: Giphy

«Es ist ein überfüllter Spielplatz für Millionäre – wenn du arm bist, solltest du besser rennen.»

«Alles ist perfekt. Das macht das Leben hier extrem langweilig.»

Bild: Universal Pictures

«Ständig irgendwelche Steuern für etwas bezahlen zu müssen, nervt.»

«Wenn beide Elternteile danach arbeiten wollen, ist es scheisse, hier Kinder zu bekommen.»

