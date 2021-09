Wahlkampf «ohne» AfD: Darum sind die Rechten kaum zu sehen

Die rechtspopulistische AfD mischte 2017 den deutschen Wahlkampf auf. Dieses Jahr kommt sie kaum zur Geltung. Das liegt an der Themenlage, aber auch an internen Zerwürfnissen.

Mit Getöse zog die Alternative für Deutschland (AfD) 2017 in den deutschen Bundestag ein. Aus dem Stand war sie mit fast 13 Prozent zur drittstärksten Kraft und damit zur Oppositionsführerin in Berlin geworden. «Wir werden sie jagen», liess Spitzenkandidat Alexander Gauland die künftige Bundesregierung am Wahlabend wissen.

Aus der Hatz wurde wenig. Zwar sorgte die Rechtsaussen-Partei für viel Lärm im Reichstagsgebäude, aber ihr Einfluss auf die deutsche Politik blieb marginal. Die AfD habe …