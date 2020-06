21 richtig alte Dinge, die Leute im Jahr 2020 noch immer verwenden

«Erzähl mir, welches dein ältestes noch funktionierendes Gerät ist». Mit diesem einfachen Aufruf hat eine Twitter-Nutzerin die Netzgemeinde in Verzückung versetzt. Denn die Fotos, die als Antwort darauf gepostet wurden, haben richtigen Wow-Faktor.

«Mein vermutlich ältestes funktionierendes Gerät, das (beinahe) täglich in Gebrauch ist, ist die Pelouze-Briefwaage aus den frühen 1980er-Jahren.



Ich benutze sie nun in der Küche, um Zutaten abzuwiegen, aber sie hatte ein vorheriges Leben in der Poststelle meines früheren Arbeitgebers in Houston, Texas.»