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NOCHMALS Winter? Hier die Memes dazu!

Frühling? VERGISS ES, du Loser!

26.03.2026, 13:0226.03.2026, 13:02

Ach, du hattest dich doch bereits so schön an die sonnigen Frühlingstage gewöhnt? Wieder jene hübschen Übergangsjacken und so hervorgeholt? THINK AGAIN. Väterchen Frost ist wieder da. Und damit auch die MEMES.

Gern geschehen.

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: instagram

Willkommen im zweiten Winter.

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: reddit

Aber ... ich dachte ...??

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: facebook

Gerade als du dachtest, es sei Frühling, da kehrte der Winter zurück.

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: instagram

«Ja, wir hatten einen Winter.»
«Aber wie wäre es mit einem zweiten Winter?»

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: tiktok

Wenn du am Morgen im Büro in deinem Frühlingsoutfit erscheinst und dann ... was zum Geier???

Bild
bild: reddit

Denkt daran: Der Winter ist die einzige Jahreszeit, die zweimal im Jahr stattfindet.
Bis zum nächsten Wiedersehen!

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: instagram

Erwartungen an den Frühling vs. die Realität des Frühlings.

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: reddit

Wenn du vergessen hast, die Wettervorhersage zu checken ...

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: imgur

Eigentlich gibt es 11 Jahreszeiten: Winter, Narrenfrühling, zweiter Winter, Frühling der Täuschung (jetzt), Schlammsaison, eigentlicher Frühling, Sommer, falscher Herbst, zweiter Sommer, eigentlicher Herbst.

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: instagram

Der Winter, so: «ÜBERRASCHUNG, ARSCHLOCH!»

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: reddit

«Aegon sah das Ende der Welt der Menschen voraus.»
«Es werde mit einem schrecklichen Winter beginnen, der aus dem fernen Norden hereinbricht.»

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: reddit

Wenn dich der Winter überrascht.

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: instagram

Ich möchte mein Abonnement für den Winter kündigen. Ich habe die AGB nicht gelesen und bin zutiefst unzufrieden.

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: reddit

Geboren, um zu ...
Gezwungen, zu ...​

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: instagram

Ich motze nicht ständig über den Winter. Moment. Doch, das tue ich.

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild:tiktok

Ich, der darauf wartet, dass es wieder Sommer wird.

Überraschungs-Winter im Frühling. Die Memes.
bild: facebook

«Überraschung! Es ist immer noch Winter. Gruss, Phil.»

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