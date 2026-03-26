Frühling? VERGISS ES, du Loser!

Mehr «Spass»

Ach, du hattest dich doch bereits so schön an die sonnigen Frühlingstage gewöhnt? Wieder jene hübschen Übergangsjacken und so hervorgeholt? THINK AGAIN. Väterchen Frost ist wieder da. Und damit auch die MEMES.

Gern geschehen.

Willkommen im zweiten Winter.

Aber ... ich dachte ...??

Gerade als du dachtest, es sei Frühling, da kehrte der Winter zurück.

«Ja, wir hatten einen Winter.»

«Aber wie wäre es mit einem zweiten Winter?»

Wenn du am Morgen im Büro in deinem Frühlingsoutfit erscheinst und dann ... was zum Geier???

Denkt daran: Der Winter ist die einzige Jahreszeit, die zweimal im Jahr stattfindet.

Bis zum nächsten Wiedersehen!

Erwartungen an den Frühling vs. die Realität des Frühlings.

Wenn du vergessen hast, die Wettervorhersage zu checken ...

Eigentlich gibt es 11 Jahreszeiten: Winter, Narrenfrühling, zweiter Winter, Frühling der Täuschung (jetzt), Schlammsaison, eigentlicher Frühling, Sommer, falscher Herbst, zweiter Sommer, eigentlicher Herbst.

Der Winter, so: «ÜBERRASCHUNG, ARSCHLOCH!»

«Aegon sah das Ende der Welt der Menschen voraus.»

«Es werde mit einem schrecklichen Winter beginnen, der aus dem fernen Norden hereinbricht.»

Wenn dich der Winter überrascht.

Ich möchte mein Abonnement für den Winter kündigen. Ich habe die AGB nicht gelesen und bin zutiefst unzufrieden.

Geboren, um zu ...

Gezwungen, zu ...​

Ich motze nicht ständig über den Winter. Moment. Doch, das tue ich.

Ich, der darauf wartet, dass es wieder Sommer wird.

«Überraschung! Es ist immer noch Winter. Gruss, Phil.»