Spass

Tier

Krokodil schwimmt in Florida mit Poolnudel Kanal entlang



Je ein Krokodil mit Poolnudel gesehen? Wir auch nicht (bis jetzt)🧐

Victor Perez traute seinen Augen kaum, als er auf den Kanal hinter seinem Haus in Florida blickte. Dort schwamm ein Krokodil. Das ist fĂŒr das Gebiet rund um Key Largo nicht besonders aussergewöhnlich. Speziell war, dass sich das Krokodil offenbar eine Poolnudel als Schwimmhilfe besorgt hatte.

Perez musste zweimal hinschauen, bis er das Krokodil entdeckte. GegenĂŒber «Insider.com» sagte er: «Zuerst sah es aus wie ein normaler Tourist mit Poolnudel, erst beim zweiten Mal hinschauen, realisierte ich, dass es ein Krokodil war!»

Die zweite Frage, die sich Perez stellte war, wie das Krokodil an die Poolnudel gelangte. «Als das Krokodil gemĂŒtlich den Kanal entlang schwamm fragte ich mich: Ok, wem zum Teufel hat die Poolnudel gehört. Und wo ist diese Person jetzt?», so Perez.

(ohe)

Abonniere unseren Newsletter