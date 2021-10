Homer: «Als ich ein Junge war, wollte ich einen Fanghandschuh haben, aber mein Vater wollte ihn nicht für mich besorgen. Also hielt ich die Luft an, bis ich ohnmächtig wurde und mit dem Kopf auf den Couchtisch schlug. Der Arzt meinte, ich könnte einen Hirnschaden haben.»



Bart: «Dad, was ist der Sinn dieser Geschichte? »



Homer: «Ich mag Geschichten.»