Cute News

Cute News: Am 8. August ist internationaler Tag der Katze

Zum internationalen Tag der Katze gibt es ....🐈‍⬛

08.08.2025, 05:0408.08.2025, 05:04
Corina Mühle
Corina Mühle
Mehr «Spass»

... richtig: ein Katzenspecial!

Und damit: Cute News, everybody!

Am 8. August ist der Tag der Katze. Das kann für uns nur eines heissen, yay! Und natürlich möchte ich in den Kommentaren all eure flauschigen Vierbeiner sehen! 😍

Ich mache den Anfang mit meiner Katze und ihrem Zwilling.

Bild
Bild: corina mühle

Weil sie so süss ist, folgt noch ein Babyfoto:

Bild
Bild: corina mühle

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Geschwisterliebe.

cute news tier katzen https://www.reddit.com/r/CatsBeingCats/comments/1mipyzn/my_roommates_are_so_weird/
Bild: reddit

Er hat's versucht ...

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Ganz viel Liebe für unsere beeinträchtigten Freunde ...

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1970393579739330/
Bild: pinterest

.. oder einäugigen.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/4151824652204102/
Bild: pinterest

Zunge der Woche:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/407857309974628838/
Bild: pinterest

Der perfekte Kaffee existiert nic...

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DNALLtguY-M/
Bild: instagram

Katzen und Schachteln, Teil 1:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Katzen und Schachteln, Teil 2:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Katzen und Schachteln, Teil 3:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Das ist das letzte Schachteln-GIF, versprochen!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Okay, noch eines.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Das hat ziemlich müde gemacht.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/72972456449483188/
Bild: pinterest

Hier kommen noch mehr schlafende Katzen:

1 / 25
Schlafende Katzen
Katzen können in allen möglichen Positionen und an allen möglichen Orten schlafen, ...bild: imgur
quelle: imgur / imgur
(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

So lässt es sich leben.

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DMcuaYdTyU5/
Bild: instagram

Halt! Es folgt ein Schnüffel-Test!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Okay, du hast bestanden. Darfst weiterscrollen!

Natürlich wollen wir heute auch etwas lernen. Es folgen verschiedene Katzen-Fun-Facts.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/cats/comments/1miqevu/whys_she_looking_at_me_like_that/
Bild: reddit

Katzen können bis zum Sechsfachen ihrer Körperlänge springen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Sie können bis zu 100 verschiedene Laute von sich geben. Im Vergleich: Bei Hunden sind es nur 10.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: pinterest

Sorry, GIFs haben leider keinen Ton. :(

Miauen ist ein Laut, den Katzen ausschliesslich zur Kommunikation mit Menschen entwickelt haben.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: pinterest

Im Gegensatz zu Menschen können Katzen zum Überleben Meerwasser trinken.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/cats/comments/1miqimd/my_cats_face_is_hilarious/#lightbox
Bild: reddit

Wie ein Fingerabdruck ist jede Katzennase individuell.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/64809682124622865/
Bild: pinterest

Studien legen nahe, dass wir erstmals um 3600 v. Chr. angefangen haben, Katzen zu domestizieren.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/cats/comments/1miyzrf/just_chilling/#lightbox
Bild: reddit

Damit genug Katzen-Fakten für heute. Katzen müssen schliesslich etwa 16 Stunden am Tag schlafen. 😉

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/cats/comments/1miyw6g/life_with_the_babies_lately/#lightbox
Bild: reddit

Stell dir vor, du suchst deine Katze, hast aber deine Brille nicht an.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/35043703346348235/
Bild: pinterest

Dieses Angebot musst du deiner Katze nicht zweimal machen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Aber bitte schneidet zuerst die Henkel auf.

Das war's auch schon für heute. Ab ins sonnige Wochenende!

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/68747367135/
Bild: pinterest
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
Themen
Springende Katzen auf Fotos gebannt
1 / 47
Springende Katzen auf Fotos gebannt
Bild: Imgur
quelle: imgur / imgur
Katzen haben sieben Leben und landen immer auf den Füssen – das ist der Videobeweis
Video: watson
