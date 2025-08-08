Zum internationalen Tag der Katze gibt es ....🐈‍⬛

... richtig: ein Katzenspecial!

Und damit: Cute News, everybody!

Am 8. August ist der Tag der Katze. Das kann für uns nur eines heissen, yay! Und natürlich möchte ich in den Kommentaren all eure flauschigen Vierbeiner sehen! 😍

Ich mache den Anfang mit meiner Katze und ihrem Zwilling.

Bild: corina mühle

Weil sie so süss ist, folgt noch ein Babyfoto:

Bild: corina mühle

Geschwisterliebe.

Er hat's versucht ...

Ganz viel Liebe für unsere beeinträchtigten Freunde ...

.. oder einäugigen.

Zunge der Woche:

Der perfekte Kaffee existiert nic...

Katzen und Schachteln, Teil 1:

Katzen und Schachteln, Teil 2:

Katzen und Schachteln, Teil 3:

Das ist das letzte Schachteln-GIF, versprochen!

Okay, noch eines.

Das hat ziemlich müde gemacht.

Hier kommen noch mehr schlafende Katzen:

1 / 25 Schlafende Katzen Katzen können in allen möglichen Positionen und an allen möglichen Orten schlafen, ...bild: imgur quelle: imgur / imgur

So lässt es sich leben.

Halt! Es folgt ein Schnüffel-Test!

Okay, du hast bestanden. Darfst weiterscrollen!

Natürlich wollen wir heute auch etwas lernen. Es folgen verschiedene Katzen-Fun-Facts.

Katzen können bis zum Sechsfachen ihrer Körperlänge springen.

Sie können bis zu 100 verschiedene Laute von sich geben. Im Vergleich: Bei Hunden sind es nur 10.

Sorry, GIFs haben leider keinen Ton. :(

Miauen ist ein Laut, den Katzen ausschliesslich zur Kommunikation mit Menschen entwickelt haben.

Im Gegensatz zu Menschen können Katzen zum Überleben Meerwasser trinken.

Wie ein Fingerabdruck ist jede Katzennase individuell.

Studien legen nahe, dass wir erstmals um 3600 v. Chr. angefangen haben, Katzen zu domestizieren.

Damit genug Katzen-Fakten für heute. Katzen müssen schliesslich etwa 16 Stunden am Tag schlafen. 😉

Stell dir vor, du suchst deine Katze, hast aber deine Brille nicht an.

Dieses Angebot musst du deiner Katze nicht zweimal machen.

Aber bitte schneidet zuerst die Henkel auf.

Das war's auch schon für heute. Ab ins sonnige Wochenende!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!