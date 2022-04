Roundabouts. I hated them at first. But as soon as you get the hang of it, they work sooooo much better. But most Americans take that first bit of awkwardness as reason to ditch the whole plan. Oh well. I guess it's worth it to sit at a light for 30 minutes while it goes from green to red 3 times.

Kreisel. Zuerst habe ich sie gehasst. Aber sobald man den Dreh raushat, funktionieren sie so viel besser. Aber für die meisten Amerikaner ist diese erste Unbequemlichkeit ein Grund, es von Anfang an sein zu lassen. Was soll's, wahrscheinlich lohnt es sich, an einer Ampel zu warten, die dreimal von grün auf rot geht.