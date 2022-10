Video: watson/Fabian Welsch, Maurice Thiriet

Der Chef räumt das Büro auf – und das finden nicht alle gut

Die watson-Mitarbeitenden sind aufgerufen, ihren Arbeitsplatz ordentlich zu halten. Doch im Büroalltag häufen sich so manche Gegenstände an. Alte Bilder, haufenweise Karton oder auch kunstvoll geschriebene literarische Werke, die mit der Zeit jedoch zum Staubfänger verkommen. Für den Chef, Maurice, ist das jedoch kein Zustand, schon gar nicht in seinem «Workplace Environment».

Mit Bauhelm, Warnweste und Container bewaffnet, zieht der Chef in den Kampf gegen das Büro-Chaos. Alles, was wahllos auf den Fensterbänken herumliegt oder besitzlos im Büro ist, wird in den Container geworfen. Dabei ist der Chef gnadenlos:

Video: watson/Fabian Welsch, Maurice Thiriet

