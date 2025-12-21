Lustige (und eventuell doofe) Memes mit Aschenbrödel – plus Sendetermine!

Weihnachtszeit heisst Aschenbrödel-Zeit! Für viele gehört «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» fix auf die jährliche Weihnachtsfilm-Klassikerliste. Auch über 50 Jahre, nachdem der Film erschienen ist. Und da sich das schöne Aschenbrödel und sein Prinz alljährlicher Beliebtheit erfreuen, ist es nicht weiter verwunderlich, dass die deutschsprachigen TV-Sender das tschechische Kult-Märchen immer wieder ausstrahlen.

Hier also die Sendedaten (ja, echte Fans richten sich noch nach dem Fernsehprogramm ;-)):

Das Programm für 2025:

hr: 21. Dezember, ab 12.15 Uhr

Das Erste: 24. Dezember ab 12.50 Uhr

BR: 24. Dezember, ab 15 Uhr

NDR: 24. Dezember, ab 16.25 Uhr

SRF 1: 24. Dezember, ab 16.25 Uhr

WDR: 24. Dezember, ab 20.15 Uhr

SRF 1: 25. Dezember, ab 5.05 Uhr

Das Erste: 25. Dezember, ab 15.25 Uhr

ARD one: 25. Dezember, ab 18.50 Uhr

mdr: 26. Dezember, ab 15 Uhr

rbb: 26. Dezember, ab 16.30 Uhr

SWR: 27. Dezember, ab 10 Uhr

Kika: 28. Dezember, ab 12 Uhr

ARD one: 31. Dezember, ab 12.35 Uhr

hr: 31. Dezember, ab 13.55 Uhr

Und weil Aschenbrödel irgendwie zeitlos ist, dachten wir, wir feiern die Saison mit ein paar Lustigkeiten zur Einstimmung. Vor allem für jene, die dachten, dass sie nichts mit dem Aschenbrödel gemeinsam hätten ...

Zu wenige oder nicht dein Humor? Poste deine Aschenbrödel-Memes in die Kommentare, wir freuen uns!