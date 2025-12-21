Lustige (und eventuell doofe) Memes mit Aschenbrödel – plus Sendetermine!
Weihnachtszeit heisst Aschenbrödel-Zeit! Für viele gehört «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» fix auf die jährliche Weihnachtsfilm-Klassikerliste. Auch über 50 Jahre, nachdem der Film erschienen ist. Und da sich das schöne Aschenbrödel und sein Prinz alljährlicher Beliebtheit erfreuen, ist es nicht weiter verwunderlich, dass die deutschsprachigen TV-Sender das tschechische Kult-Märchen immer wieder ausstrahlen.
Hier also die Sendedaten (ja, echte Fans richten sich noch nach dem Fernsehprogramm ;-)):
hr: 21. Dezember, ab 12.15 Uhr
Das Erste: 24. Dezember ab 12.50 Uhr
BR: 24. Dezember, ab 15 Uhr
NDR: 24. Dezember, ab 16.25 Uhr
SRF 1: 24. Dezember, ab 16.25 Uhr
WDR: 24. Dezember, ab 20.15 Uhr
SRF 1: 25. Dezember, ab 5.05 Uhr
Das Erste: 25. Dezember, ab 15.25 Uhr
ARD one: 25. Dezember, ab 18.50 Uhr
mdr: 26. Dezember, ab 15 Uhr
rbb: 26. Dezember, ab 16.30 Uhr
SWR: 27. Dezember, ab 10 Uhr
Kika: 28. Dezember, ab 12 Uhr
ARD one: 31. Dezember, ab 12.35 Uhr
hr: 31. Dezember, ab 13.55 Uhr
Und weil Aschenbrödel irgendwie zeitlos ist, dachten wir, wir feiern die Saison mit ein paar Lustigkeiten zur Einstimmung. Vor allem für jene, die dachten, dass sie nichts mit dem Aschenbrödel gemeinsam hätten ...
Update
Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.
Zu wenige oder nicht dein Humor? Poste deine Aschenbrödel-Memes in die Kommentare, wir freuen uns!