Aschenbrödel: Sendetermine 2025 – plus lustigsten Memes

Lustige (und eventuell doofe) Memes mit Aschenbrödel – plus Sendetermine!

21.12.2025, 15:3721.12.2025, 15:37
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Weihnachtszeit heisst Aschenbrödel-Zeit! Für viele gehört «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» fix auf die jährliche Weihnachtsfilm-Klassikerliste. Auch über 50 Jahre, nachdem der Film erschienen ist. Und da sich das schöne Aschenbrödel und sein Prinz alljährlicher Beliebtheit erfreuen, ist es nicht weiter verwunderlich, dass die deutschsprachigen TV-Sender das tschechische Kult-Märchen immer wieder ausstrahlen.

Hier also die Sendedaten (ja, echte Fans richten sich noch nach dem Fernsehprogramm ;-)):

Das Programm für 2025:

hr: 21. Dezember, ab 12.15 Uhr
Das Erste: 24. Dezember ab 12.50 Uhr
BR: 24. Dezember, ab 15 Uhr
NDR: 24. Dezember, ab 16.25 Uhr
SRF 1: 24. Dezember, ab 16.25 Uhr
WDR: 24. Dezember, ab 20.15 Uhr
SRF 1: 25. Dezember, ab 5.05 Uhr
Das Erste: 25. Dezember, ab 15.25 Uhr
ARD one: 25. Dezember, ab 18.50 Uhr
mdr: 26. Dezember, ab 15 Uhr
rbb: 26. Dezember, ab 16.30 Uhr
SWR: 27. Dezember, ab 10 Uhr
Kika: 28. Dezember, ab 12 Uhr
ARD one: 31. Dezember, ab 12.35 Uhr
hr: 31. Dezember, ab 13.55 Uhr
via fernsehserien.de

Und weil Aschenbrödel irgendwie zeitlos ist, dachten wir, wir feiern die Saison mit ein paar Lustigkeiten zur Einstimmung. Vor allem für jene, die dachten, dass sie nichts mit dem Aschenbrödel gemeinsam hätten ...

Update

Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.

Aschenbrödel Memes
meme: watson

Aschenbrödel Memes
meme: watson

Aschenbrödel Memes
meme: watson

Memes zum Aschenbrödel
meme: watson
Surprise
Surprise

Aschenbrödel Memes
meme: watson

Bild
meme: watson

Aschenbrödel Memes
meme: watson

Aschenbrödel Memes
meme: watson

Aschenbrödel Memes
meme: watson

Zu wenige oder nicht dein Humor? Poste deine Aschenbrödel-Memes in die Kommentare, wir freuen uns!

Welcher Weihnachtsfilm wo auf der Welt gefeiert wird
avatar
Glenn Quagmire
15.12.2024 07:51registriert Juli 2015
Liebe Madeleine, gibt es noch ein „best of“ vom Weihnachtsessen? Wer mit wem, wer am lustigsten gekleidet war, wer zuerst hacke war, etc.?
Bild
465
Melden
Zum Kommentar
avatar
Der Lette
15.12.2024 09:23registriert Juni 2024
Für mich fehlt eindeutig ein Meme mit dem fürchterlichen Fledermaushut.
380
Melden
Zum Kommentar
avatar
Jackie Brown
15.12.2024 08:30registriert Oktober 2022
Die Memes hätte es für mich nicht unbedingt gebraucht.
Ich freue mich aber auf den Film! Für mich gehört dieser Film zu Weihnachten! Das tolle im Jahr 2024 ist, dass ich den Film auch mit der Replay Funktion schauen kann😁
235
Melden
Zum Kommentar
