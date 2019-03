Spass

29 nützliche Pack- und Umzugtipps für einen angenehmen und stressfreien Umzug



bild: shutterstock/monkey business images

17 nützliche Tipps, die auch dir einen angenehmen Umzug ermöglichen

Mit dem Wort «Umzug» assoziieren viele Adrenalin, Anspannung und Atemlosigkeit. Doch dank den folgenden 17 Zügel-Tipps wird der nächste Zügeltag angenehmer denn je ablaufen!

Balthasar Sager Balthasar Sager

Kisten korrekt anheben

Die einzige gesunde Art, Kisten anzuheben, ist die knusprige Art. Nämlich wie im obigen GIF veranschaulicht. So kannst du dir deine Rückenschmerzen fürs Rentenalter aufsparen. Hebe also in weiser arbeitsmarkttechnischer Voraussicht Kisten so kurvig an, wie es dir Hausärztinnen empfehlen würden!

Vorzeitig selbst packen …

bild: shutterstock/seventyfour

Spätestens am Vortag des Umzugs sollen alle Kisten gepackt sein. Von dir selbst. Von deinen Freunden zu erwarten, dass sie deine Siebensachen (am Zügeltag) packen, ist eine ziemliche Zumutung. Glaube mir, sie werden nächstes Mal nicht mehr helfen.

… und zwar anhand folgender 12 wertvollen Pack-Tipps:

Wichtiges gesondert transportieren und zentral lagern

bild: shutterstock/elnur

Was im neuen Domizil sofort gebraucht wird, soll separat gepackt werden. Dazu könnte etwa Folgendes gehören:

Kehrichtsäcke

Stift(e)

Spülmittel, Handseife, Handtücher, Küchenpapier



WC-Papier

Handyladegerät



Schraubenzieher, Hammer, Messstab, Schere, Akkubohrer etc.

Putzutensilien

Plastikgeschirr

Kaffee/Tee

Kleine Snacks für Zwischendurch (Schoggi!)

Kleider, Zahnbürste und Essen für am nächsten Morgen

Den zugehörigen Behälter am besten zugänglich lagern, nicht ganz hinten im Transportvehikel.

Update Dieser Artikel wurde bereits im September 2017 veröffentlicht. Aus aktuellem Anlass publizieren wir ihn erneut.

Zuerst Lichtquellen installieren



Das Tageslicht ist immer schneller weg, als du denkst. Um nicht im Dunkeln zu tappen, sollten Lichtquellen sobald wie möglich installiert werden. Dies nicht zuletzt, weil Lichtquellen die Raumgestaltung stark beeinflussen.

Matratzentransport

Um Verschmutzungen am Matratzenbezug vorzubeugen, wird die Matratze am besten mit einem oder zwei Fixleintüchern umhüllt bzw. mit einer Matratzenhülle transportiert; erstere kannst du danach einfach waschen.

Spiegel und Glas ohne Unglücke von A nach B bringen



bild: shutterstock/gaf_lila

Glasplatten und Spiegel sollten in reichlich Luftpolsterfolie eingepackt werden, alternativ eignen sich auch Bilderkartons. Das gilt auch für Bilder. Der Transport erfolgt stets senkrecht.

Altes Klebeband in die Mikrowelle

Wenn dein Klebeband seine Wirkung verloren hat, dann tun 5 Minuten Mikrowelle auf mittlerer Stufe wahre Wunder. Der Klebstoff wird wieder aktiv – es klebt!

Alternativen zu Treppen und Aufzügen erwägen

Arbeitsmoral hoch halten – gutes Essen organisieren!

Pro-Tipp: Eine kulinarisch bewanderte Person lediglich zur Essenszubereitung aufbieten. Deine Helferinnen und Helfer werden es dir danken.

Ui nei, diese Freunde bekamen nichts zu essen, weshalb ihr Blutzuckerspiegel dramatisch absank. Dann geschah Folgendes: Video: YouTube/yourmunky

Nicht gleich streichen

bild: shutterstock/billion photos

Solange die endgültige Platzierung deiner Möbel noch in den Sternen steht, warte mit dem Streichen zu. Viele Farb-Inventar-Kombinationen machen den Raum dunkel und ungemütlich.

Nett mit deinen HelferInnen umgehen

Gute Manieren und Dankbarkeit sind immer angebracht. Auch wenn deine Liebsten ein bisschen zu spät und mit einem bösen Kater auftauchen und nicht ganz so Adrenalin-getrieben sind wie du. Weiter sind auch ein Helferessen und unaufgeforderte Massagen öfters erwünscht, als du dir das denken würdest!



bild: shutterstock/dotshock

…Social Media-Suchtis NICHT einladen!

bild: alpa prod

Freunde und Familie fähigkeitsgemäss einsetzen

Biete Freunde und Familie auf, aber setze sie fähigkeitsgemäss ein; dein Bruder kann vielleicht besser wohl mundende Steaksandwiches für alle zubereiten, als feinfühlig deinen teuren und zerbrechlichen Konzertflügel behutsam um die engen Ecken des Treppenhauses navigieren.

Folgende Herren darfst du übrigens auch zu Hause lassen: Video: YouTube/Dutch Mayhem

Zuerst umziehen, DANN zur Flasche greifen.

Die Erkenntnis «Bier ist keine Schnappsidee» liest man nicht zufällig öfters auf den Oberteilen deutscher männlicher Feriengäste in Mallorca als in Anleitungen für das BILLY-Bücherregal. Schwierige schwedische Schranksysteme mit scheinheilig-netten Namen wie «PAX» (Latein für «Frieden»), sind deine Gegenspieler. Es ist und bleibt ein Krieg, auch nach dem Alkoholkonsum …

Diese zwei Iren haben diesen Rat nicht befolgt: Video: YouTube/Jason Mc Cartan

Andererseits könntest du auch Dümmeres tun. Etwa Pilzli nehmen und dann ein IKEA-Möbel zusammenbauen: Video: YouTube/Hikea Productions

Mängel in der neuen Wohnung finden, protokollieren und melden.

Dellen im Boden, fleckige Wände, fehlende Türhenkel sind zu protokollieren, fotografisch festzuhalten und zu melden – ausser du hast bei Vertragsunterzeichnung die Wohnung in diesem Zustand so gesehen und akzeptiert (wobei auch hier eine differenzierte Betrachtung vorgenommen werden muss). Am besten gleich bei Vertragsabschluss auf die Ausbesserung allfälliger Schönheitsfehler bestehen. Und vor allem erst das Merkblatt des Schweizer Mieterverbandes bezüglich Mängeln und Schäden beim Einzug hier lesen.

Definieren, wann der Umzug fertig ist

bild: shutterstock/pormezz

Es ist wichtig, dem Umzug ein Ende zu verleihen und zu einem gewissen Zeitpunk konsequent aufzuhören. Trotz den restlichen verpackten Boxen. Und dann etwas anderes tun, wie etwas ins Kino zu gehen. Und das Erreichte feiern – willkommen in der neuen Wohnung!

So und jetzt bist du ja auch schon durch! Der kleine Kistenliebhaber Karl möchte nun noch, dass du deine Facebook-Freunde mit diesem Artikel beglückst :) Frohes Umziehen allerseits! bild: shutterstock/Evgeny Atamanenko

