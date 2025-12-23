Bild: instagram/watson

Fail-Dienstag

Zu Weihnachten wünschen wir uns diese 23 Fails

... die natürlich nicht uns selbst widerfahren. Aber wie immer gilt: Es geht ihnen gut, es geht ihnen gut.

Madeleine Sigrist Folge mir

Vor den Festtagen soll noch einmal kräftig reingefailt werden. Für uns bedeutet das: Zurücklehnen und lustige Bilder und Gifs schauen. Und im Anschluss freuen wir uns wie immer über deinen Input.

Hurra!

Beginnen wir mit: Wiederbelebung.

Rip.

Ist doch schön, so ein besinnliches Abendessen mit der Familie.

Dinge, die vermutlich so nur an einem Dienstag passieren:

Traurigster Fail der Woche:

Olaf :(

Upsidupsi.

Nur noch schnell ein sexy Video mach-



Der Fail bist du, ...

... wenn du Sachen siehst, die nicht da sind.

Nichts weckt schneller als ein Schwanz im Gesicht (juhu, eine Compilation!).

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Oh, wieder einmal ein famoser Shein-Fail!

Bild: reddit

Da hat wer ein Stück abgebissen.

Da scheint jemand seinen Job nicht richtig gemacht zu haben. Looking at you, Putzroboter!

Wenn du es siehst ...

Welches Gemüse soll das bitte sein?

Shit.

Okidoki.

Notfall-Telefon nicht installiert. Haben Sie hier bitte keinen Notfall

Wonach im Internet nicht alles gefragt wird ...

Hab meine Hände rasiert, hätte ich wohl besser lassen sollen. Was soll ich tun?

Hmm.

Wähle die Abtreibung, das Leben bringt dich um

Nicht sicher, ob fail oder nachhaltig.

Dumme Tasse der Woche:

No Pain, No Paizza.

Weihnachten ist aber auch anstrengend.

Bild: reddit

Hatten wir eigentlich schon Frühstück? Dessert? Irgendwas?

Wo drückt denn der Schuh?

Alt, aber *Schwupps*:

Uuuuund ...

... tschüss.

Bonus-Win

Was für ein Auftritt!

Er hat übrigens die ganze Ladung souverän abgeliefert. Hier gibt's das ganze Video.

Was jetzt kommt, weisst du natürlich: Jetzt pappen wir noch alle unseren gesammelten Input in die Kommentare und machen einander fröhlich! <3

