Fail-Dienstag

Zu Weihnachten wünschen wir uns diese 23 lustigen Bilder und Gifs

Die besten Fails der Woche
Bild: instagram/watson
Fail-Dienstag

Zu Weihnachten wünschen wir uns diese 23 Fails

... die natürlich nicht uns selbst widerfahren. Aber wie immer gilt: Es geht ihnen gut, es geht ihnen gut.
23.12.2025, 05:0723.12.2025, 05:07
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Vor den Festtagen soll noch einmal kräftig reingefailt werden. Für uns bedeutet das: Zurücklehnen und lustige Bilder und Gifs schauen. Und im Anschluss freuen wir uns wie immer über deinen Input.

Hurra!

Beginnen wir mit: Wiederbelebung.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Rip.

Surprise

Ist doch schön, so ein besinnliches Abendessen mit der Familie.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dinge, die vermutlich so nur an einem Dienstag passieren:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und du? Dabei?

Fail-Dienstag

Traurigster Fail der Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Olaf :(

Upsidupsi.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Nur noch schnell ein sexy Video mach-

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Der Fail bist du, ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... wenn du Sachen siehst, die nicht da sind.

Nichts weckt schneller als ein Schwanz im Gesicht (juhu, eine Compilation!).

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Oh, wieder einmal ein famoser Shein-Fail!

Die lustigsten Fails der Woche: Photoshop bei Shein
Bild: reddit

Da hat wer ein Stück abgebissen.

Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar

Da scheint jemand seinen Job nicht richtig gemacht zu haben. Looking at you, Putzroboter!

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Wenn du es siehst ...

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Welches Gemüse soll das bitte sein?

Shit.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Passend dazu: 20 Klos, bei denen du dir zweimal überlegst, ob du musst

Unten geht's weiter ...

1 / 21
20 Klos, bei denen du dir zweimal überlegst, ob du musst
Bild: toilets with threatening auras
Okidoki.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Notfall-Telefon nicht installiert. Haben Sie hier bitte keinen Notfall

Wonach im Internet nicht alles gefragt wird ...

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Hab meine Hände rasiert, hätte ich wohl besser lassen sollen. Was soll ich tun?

Hmm.

Die lustigsten Fails der Woche: Abortion
Bild: instagram

Wähle die Abtreibung, das Leben bringt dich um

Nicht sicher, ob fail oder nachhaltig.

Die lustigsten fails der Woche: Berliner
Bild: instagram

Dumme Tasse der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Design fail
Bild: reddit

No Pain, No Paizza.

Weihnachten ist aber auch anstrengend.

Die lustigsten Fails der Woche: Katzen und Weihnachten
Bild: reddit
Surprise
Bild: reddit

Hatten wir eigentlich schon Frühstück? Dessert? Irgendwas?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wo drückt denn der Schuh?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Alt, aber *Schwupps*:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Was für ein Auftritt!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Er hat übrigens die ganze Ladung souverän abgeliefert. Hier gibt's das ganze Video.

Was jetzt kommt, weisst du natürlich: Jetzt pappen wir noch alle unseren gesammelten Input in die Kommentare und machen einander fröhlich!
<3

Und vergesst nicht, vorher noch im Archiv vorbeizugucken:

