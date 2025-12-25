Hengste auf Hengsten ... oder der nackte Kim: die schrägsten Wandkalender 2026

Es ist eine altehrwürdige Tradition: Zum Jahresende bietet Onkel watson eine kuratierte Auswahl an Wandkalendern für so ziemlich jeden Geschmack.

Oliver Baroni Folge mir

Jeder und jede braucht einen Wandkalender! Ist so. Mechanikerin, Bürogummi, Disponent, Empfangsperson, Tanzlehrer – ihr alle braucht so ein Ding an der Wand!

Und zwar für jeden und jede den thematisch passgenauen, versteht sich! Weshalb die Auswahl entsprechend riesig ist, und es einfach ist, dabei mal die Übersicht zu verlieren. Doch keine Bange: watson schafft Abhilfe – mit folgender kuratierter Auswahl. Gern geschehen!



Den Anfang machen wir mit einer wahren Ikone aus den Anfangstagen von watson:

Oh ja – auch Jahre nach ihrem zu frühen und oft beklagten Tod anno 2019 ist Grumpy Cat noch immer prominent genug, um einen Wandkalender zu rechtfertigen.

Und wenn wir schon bei altehrwürdigen Nennungen sind, darf das hier auch nicht fehlen:

Alle Jahre wieder: der Lindner-Sargkalender! Seit bald mal zwei Jahrzehnten will uns dieser polnische Sarghersteller weismachen, erotische Kunst und Särge passten wunderbar zusammen: «Entfliehen Sie dem grauen Alltag und erleben Sie, wie gewöhnliche Gegenstände zu Kunstwerken werden – das ist der neue Lindner-Kalender 2026!»

Ja und selbstredend gibt's auch für 2026 einen weiteren Klassiker, den «Nature's Dick Pics Calendar»:

Bloss, dass die Schöpfer inzwischen einen Disclaimer mitliefern müssen. Guckt:

Ebenfalls KI-frei: der «Katzen auf Katzenminze»-Kalender 2026.

Der hier aber wohl kaum:

Jeden Monat eine Kaffee trinkende Katze an der Wand angucken? Hey, für alles gibt es einen Markt.

Fallbeispiel – ta-daaa:

Hunde mit Elisabethanischen Rüschen, irgendwer?

Ihr merkt es: Wir sind schon mittendrin in einem wichtigen Subgenre der Wandkalendarik (it's a word): Lustiges aus dem Tierreich!

Mittlerweile geradezu traditionell sind etwa die «aussergewöhnlichen Hühner», ...

... oder jene scheinbar unendliche Auswahl an Tierarten, die Yoga-Posen ausführen.

Inzwischen ein gehörig alter Witz. Weshalb es als Alternative etwa den «Ich bin nicht in Stimmuuuuuuuhhhng»-Kalender 2026 gäbe, ...

... den Faultier-Kalender («Furchtlos und entschlossen unterwegs ... nirgendwo») ...

... oder den Otte - Otter-Wortspiel-Kalender:

«Otterly exhausted» ... ja, wir auch. Wir auch.

Genug Tierli-Kalender? Vielleicht noch das hier:

Schlechte Tierpräparate das ganze Jahr lang angucken? Irgendwer?

Dann doch lieber Hunde. Ja, genau! Hunde mögen alle!

«Weil ich weiss, dass du Hunde liebst», schenke ich dir diesen Wandkalender ...

... nein, halt! Pferde! Ja, du liebst Pferde doch so!

Naja, immerhin besser als den Putin oben ohne auf dem Ross ... APROPOS: Der leibhaftige Wladimir hat auch für 2026 einen offiziellen Kalender im Angebot!

Hengste auf Hengsten, gewissermassen.

Kein Scherz, jetzt! Das Konzept sei «die Idee eines Mannes für jede Jahreszeit», so das offizielle Communiqué. Zu jedem Putin-Foto gibt es auch das passende Zitat. Beim Judo-Bild, etwa: «Ich bin eine Taube, aber ich habe sehr kräftige eiserne Flügel».

Dieser Donald-Zitate-Kalender hingegen dürfte kaum von offizieller Seite sanktioniert sein:

Jeden Monat ein belegtes Trump-Zitat, ...

... zum Beispiel: «They don't know how to write good.»

(Jap, es sollte das Adverb «well» sein, anstelle des Adjektivs «good». Das weiss jeder Drittklässler. Nur Donald nicht.)



Ob das hier von der Partei der Arbeit Koreas sanktioniert ist?

Der Titel dieses Kalenders ist übrigens wörtlich zu verstehen. Es sind ausschliesslich Bilder ...

... vom splitternakten Staatsoberhaupt Nordkoreas.

Auch dieser Kalender ist wörtlich zu verstehen, ...

... handelt es sich hier nämlich um einen Wandplaner für Ornithologie-Begeisterte, genauer um Freunde der Gattungen der Meisen (Englisch: «tits») und der Tölpel («boobies»):

Ach, kommt – ein wenig gegrinst habt ihr jetzt auch!

Okay, wenn wir schon bei tits & boobies sind, – den Schweizer Bauernkalender erwähnen wir der Vollständigkeit halber auch.

Wie immer gibt es ihn in den jeweiligen Girls- und Boys-Editionen.

Stellt sich nur die Frage: Wer ist hier schöner? Die Kuh oder der Bauer?

Oder die Henne?

Uns ist unklar, wie gross die Überlappung im Venn-Diagramm der Fans von Geflügel und schönen Kerlen ist, aber offenbar existiert sie.

Im folgenden Venn-Diagramm ist indes die Überlappung ohne Frage gross:

«Ich kann einen gut aussehenden Mann in einem Kilt nicht ausstehen – hat noch nie jemand gesagt.»

Welche Aussage für diesen Kalender wohl zutrifft?

«Männer in kurzen Jeanshosen»-Kalender 2026 – womit wir in der Wandkalender-Untergattung des völligen und totalen RANDOM SHIT wären! Hier wären im Angebot etwa der «Abfallkübel vom Grossraum Manchester»-Kalender 2026, ...

... «verlassene Einkaufswagen», ...

... «geradezu aggressiv mittelmässige Sandwiches», ...

... oder «schlechte Kunst aus Brockenhäusern».

Kommen wir langsam zum Schluss! Wir hätten da noch ...

... einen Kalender von Röntgenaufnahmen, die rektal eingeführte Gegenstände zeigen. Genau was du wolltest, oder?

Oder dieser sexy Wandkalender, der «das Weltbeste von Tinder 2026» zum Thema hat:

(Klick' aufs Bild, um ein paar Beispiele zu sehen!)

Muahahahahahawasnwitz! «Tinder» auf Englisch bedeutet ... Zunderholz wahahahaha.

Einen «Only Fans»-Kalender gäbe es auch!

(Auch hier darfst klicken!)

GENAUUUU! Wörtlich: Nur Ventilatoren. Muahahaha.

Okay, okay – diesmal sind es nicht Ventilatoren ...

Ach, vielleicht braucht es am Ende nur diesen einen Wandkalender hier für übermüdete Frauen: