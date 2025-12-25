freundlich
Alle Jahre wieder: die skurrilsten Wandkalender 2026

Hengste auf Hengsten ... oder der nackte Kim: die schrägsten Wandkalender 2026

Es ist eine altehrwürdige Tradition: Zum Jahresende bietet Onkel watson eine kuratierte Auswahl an Wandkalendern für so ziemlich jeden Geschmack.
Oliver Baroni
Jeder und jede braucht einen Wandkalender! Ist so. Mechanikerin, Bürogummi, Disponent, Empfangsperson, Tanzlehrer – ihr alle braucht so ein Ding an der Wand!

Und zwar für jeden und jede den thematisch passgenauen, versteht sich! Weshalb die Auswahl entsprechend riesig ist, und es einfach ist, dabei mal die Übersicht zu verlieren. Doch keine Bange: watson schafft Abhilfe – mit folgender kuratierter Auswahl. Gern geschehen!

Den Anfang machen wir mit einer wahren Ikone aus den Anfangstagen von watson:

Grumpy Cat 2026 Calendar https://www.calendarclub.co.uk/grumpy-cat-calendar-2026-326799/
Bild: calendarclub.co.uk

Oh ja – auch Jahre nach ihrem zu frühen und oft beklagten Tod anno 2019 ist Grumpy Cat noch immer prominent genug, um einen Wandkalender zu rechtfertigen.

Und wenn wir schon bei altehrwürdigen Nennungen sind, darf das hier auch nicht fehlen:

Lindner Sarg-Kalender 2026 https://kalendarzlindner.pl/en/
Bild: kalendarzlindner.pl

Alle Jahre wieder: der Lindner-Sargkalender! Seit bald mal zwei Jahrzehnten will uns dieser polnische Sarghersteller weismachen, erotische Kunst und Särge passten wunderbar zusammen: «Entfliehen Sie dem grauen Alltag und erleben Sie, wie gewöhnliche Gegenstände zu Kunstwerken werden – das ist der neue Lindner-Kalender 2026!»

Ja und selbstredend gibt's auch für 2026 einen weiteren Klassiker, den «Nature's Dick Pics Calendar»:

Nature&#039;s Dick Pics Calendar https://www.etsy.com/listing/472328160/natures-dk-pics-2026-wall-calendar-funny
Bild: etsy

Bloss, dass die Schöpfer inzwischen einen Disclaimer mitliefern müssen. Guckt:

Nature&#039;s Dick Pics Calendar https://www.etsy.com/listing/472328160/natures-dk-pics-2026-wall-calendar-funny
Bild: etsy

Ebenfalls KI-frei: der «Katzen auf Katzenminze»-Kalender 2026.

Cats on Catnip Calendar 2026 https://www.calendarclub.co.uk/cats-on-catnip-calendar-2026-329108/
Bild: calendarclub.co.uk

Der hier aber wohl kaum:

Caffeine Cats 2026 Calendar https://www.calendarclub.co.uk/Images/Product/Default/xlarge/330359-caffeine-cats-calendar-main.jpg
Bild: calendarclub.co.uk

Jeden Monat eine Kaffee trinkende Katze an der Wand angucken? Hey, für alles gibt es einen Markt.

Fallbeispiel – ta-daaa:

Dogs In Ruffs Calendar 2026 https://www.calendarclub.co.uk/Images/Product/Default/xlarge/330342-shakespeares-globe-dogs-in-ruffs-calendar-main.jpg
Bild: calendarclub.co.uk

Hunde mit Elisabethanischen Rüschen, irgendwer?

Ihr merkt es: Wir sind schon mittendrin in einem wichtigen Subgenre der Wandkalendarik (it's a word): Lustiges aus dem Tierreich!

Mittlerweile geradezu traditionell sind etwa die «aussergewöhnlichen Hühner», ...

Extraordinary Chickens 2026 Calendar https://www.calendarclub.co.uk/extraordinary-chickens-calendar-2026-325014/
Bild: calendarclub.co.uk

... oder jene scheinbar unendliche Auswahl an Tierarten, die Yoga-Posen ausführen.

Cow Yoga Calendar 2026 https://www.calendarclub.co.uk/cow-yoga-calendar-2026-329096/?srsltid=AfmBOopaKKO_Par5pSx1rg_YxjpM4UHFMmlT51DZxXgqCrAaWIDGwqie
Bild: calendarclub.co.uk

Inzwischen ein gehörig alter Witz. Weshalb es als Alternative etwa den «Ich bin nicht in Stimmuuuuuuuhhhng»-Kalender 2026 gäbe, ...

Not in the Mooood Calendar 2026 https://www.calendarclub.co.uk/Images/Product/Default/xlarge/329055-not-in-the-mooood-calendar-main.jpg
Bild: calendarclub.co.uk

... den Faultier-Kalender («Furchtlos und entschlossen unterwegs ... nirgendwo») ...

Sloth Mode Calendar 2026 https://www.calendarclub.co.uk/sloth-mode-calendar-2026-328984/
Bild: calendarclub.co.uk

... oder den Otte- Otter-Wortspiel-Kalender:

Otter Calendar 2026 https://www.calendarclub.co.uk/in-otter-news-calendar-2026-329002/
Bild: calendarclub.co.uk

«Otterly exhausted» ... ja, wir auch. Wir auch.

Genug Tierli-Kalender? Vielleicht noch das hier:

Bad Taxidermy Calendar 2026 https://www.etsy.com/listing/4394056424/the-bad-taxidermy-calendar-2026?ls=s&amp;ga_order=most_relevant&amp;ga_search_type=all&amp;ga_view_type=gallery&amp;ga_search_query= ...
Bild: etsy

Schlechte Tierpräparate das ganze Jahr lang angucken? Irgendwer?

Dann doch lieber Hunde. Ja, genau! Hunde mögen alle!

BEcause I know you love dogs Calendar 2026 https://m.media-amazon.com/images/I/81vFxXtzPYL._AC_SL1500_.jpg
Bild: amazon

«Weil ich weiss, dass du Hunde liebst», schenke ich dir diesen Wandkalender ...

... nein, halt! Pferde! Ja, du liebst Pferde doch so!

Horse and Hunk Calendar 2026 https://www.horseandhunk.eu/wp-content/uploads/2025/07/00-cover-slider.png
Bild: horseandhunk.eu

Naja, immerhin besser als den Putin oben ohne auf dem Ross ... APROPOS: Der leibhaftige Wladimir hat auch für 2026 einen offiziellen Kalender im Angebot!

Hengste auf Hengsten, gewissermassen.

Putin-Kalender 2026 https://x.com/RT_com/status/1993965789557178501/photo/1
Bild: twitter/RT_com

Kein Scherz, jetzt! Das Konzept sei «die Idee eines Mannes für jede Jahreszeit», so das offizielle Communiqué. Zu jedem Putin-Foto gibt es auch das passende Zitat. Beim Judo-Bild, etwa: «Ich bin eine Taube, aber ich habe sehr kräftige eiserne Flügel».

Dieser Donald-Zitate-Kalender hingegen dürfte kaum von offizieller Seite sanktioniert sein:

The Donald Says Calendar 2026 &quot;I&#039;m really rich.&quot; &quot;They don&#039;t know how to write good.&quot; https://www.calendarclub.ca/cdn/shop/files/964CEEFA-6B0A-4D48-B92D-9429C78CDD45.jpg ...
Bild: calendarclub.ca

Jeden Monat ein belegtes Trump-Zitat, ...

The Donald Says Calendar 2026 &quot;I&#039;m really rich.&quot; &quot;They don&#039;t know how to write good.&quot; https://www.calendarclub.ca/cdn/shop/files/964CEEFA-6B0A-4D48-B92D-9429C78CDD45.jpg ...
Bild: calendarclub.ca

... zum Beispiel: «They don't know how to write good.»
(Jap, es sollte das Adverb «well» sein, anstelle des Adjektivs «good». Das weiss jeder Drittklässler. Nur Donald nicht.)

Ob das hier von der Partei der Arbeit Koreas sanktioniert ist?

The Naked Un 2026 Calendar https://www.etsy.com/listing/4419304576/the-nakey-un-2026-wall-calendar-funny
Bild: etsy

Der Titel dieses Kalenders ist übrigens wörtlich zu verstehen. Es sind ausschliesslich Bilder ...

The Naked Un 2026 Calendar https://www.etsy.com/listing/4419304576/the-nakey-un-2026-wall-calendar-funny
Bild: etsy

... vom splitternakten Staatsoberhaupt Nordkoreas.

Auch dieser Kalender ist wörtlich zu verstehen, ...

Britain&#039;s Greatest Tits &amp; Boobies Calendar 2026 (Ja es handelt sich um Vogel-Arten) https://www.etsy.com/listing/4386342433/funny-rude-2026-calendar-for-him-with
Bild: etsy

... handelt es sich hier nämlich um einen Wandplaner für Ornithologie-Begeisterte, genauer um Freunde der Gattungen der Meisen (Englisch: «tits») und der Tölpel («boobies»):

Britain&#039;s Greatest Tits &amp; Boobies Calendar 2026 (Ja es handelt sich um Vogel-Arten) https://www.etsy.com/listing/4386342433/funny-rude-2026-calendar-for-him-with
Bild: etsy

Ach, kommt – ein wenig gegrinst habt ihr jetzt auch!

Okay, wenn wir schon bei tits & boobies sind, – den Schweizer Bauernkalender erwähnen wir der Vollständigkeit halber auch.

Schweizer Bauernkalender 2026 https://bauernkalender.ch/bestellung-schweiz.html
Bild: bauernkalender.ch

Wie immer gibt es ihn in den jeweiligen Girls- und Boys-Editionen.

Schweizer Bauernkalender 2026 https://bauernkalender.ch/bestellung-schweiz.html
Bild: bauernkalender.ch

Stellt sich nur die Frage: Wer ist hier schöner? Die Kuh oder der Bauer?

Oder die Henne?

Hunks &amp; Hens Calendar 2026 https://www.etsy.com/listing/4388312207/hunks-hens-2026-wall-calendar-men-with?ls=s&amp;ga_order=most_relevant&amp;ga_search_type=all&amp;ga_view_type=gallery&amp;ga_se ...
Bild: etsy

Uns ist unklar, wie gross die Überlappung im Venn-Diagramm der Fans von Geflügel und schönen Kerlen ist, aber offenbar existiert sie.

Im folgenden Venn-Diagramm ist indes die Überlappung ohne Frage gross:

Kilty Pleasure Calendar 2026 https://www.dicksmith.com.au/da/buy/kara-online-2026-calendar-kilty-pleasures-16-month-square-wall-sellers-s43332-9781531943332/
Bild: dicksmith.com.au

«Ich kann einen gut aussehenden Mann in einem Kilt nicht ausstehen – hat noch nie jemand gesagt.»

Welche Aussage für diesen Kalender wohl zutrifft?

2026 Calendar Men In Jorts https://www.etsy.com/listing/1789825851/men-in-jean-shorts-2026-wall-calendar
Bild: etsy

«Männer in kurzen Jeanshosen»-Kalender 2026 – womit wir in der Wandkalender-Untergattung des völligen und totalen RANDOM SHIT wären! Hier wären im Angebot etwa der «Abfallkübel vom Grossraum Manchester»-Kalender 2026, ...

Wheelie Bins of Greater Manchester 2026 Calendar https://www.calendarclub.co.uk/Images/Product/Default/xlarge/330907-wheelie-bins-of-greater-manchester-a3-calendar-main.jpg
Bild: calendarclub.co.uk

... «verlassene Einkaufswagen», ...

Abandoned Trolleys 2026 Calendar https://www.etsy.com/listing/1609301191/abandoned-trolleys-gag-calendar-secret
Bild: etsy

... «geradezu aggressiv mittelmässige Sandwiches», ...

Aggressively Mediocre Sandwiches 2026 Calendar https://www.etsy.com/listing/4403142962/aggressively-mediocre-sandwiches-2026
Bild: etsy

... oder «schlechte Kunst aus Brockenhäusern».

Bad Thrift Store Art Calendar 2026 https://www.etsy.com/listing/4395824771/bad-thrift-store-art-calendar-2026-funny?ls=s&amp;ga_order=most_relevant&amp;ga_search_type=all&amp;ga_view_type=gallery&amp; ...
Bild: etsy

Kommen wir langsam zum Schluss! Wir hätten da noch ...

Der &quot;Rektal Eingeführt&quot;-Wandkalender 2026, anyone? https://www.etsy.com/listing/4404213209/rectal-x-ray-calendar-2026-disturbing
Bild: etsy

... einen Kalender von Röntgenaufnahmen, die rektal eingeführte Gegenstände zeigen. Genau was du wolltest, oder?

Oder dieser sexy Wandkalender, der «das Weltbeste von Tinder 2026» zum Thema hat:
(Klick' aufs Bild, um ein paar Beispiele zu sehen!)

first image
second image
twister icon
Muahahahahahawasnwitz! «Tinder» auf Englisch bedeutet ... Zunderholz wahahahaha.

Einen «Only Fans»-Kalender gäbe es auch!
(Auch hier darfst klicken!)

first image
second image
twister icon
GENAUUUU! Wörtlich: Nur Ventilatoren. Muahahaha.

Okay, okay – diesmal sind es nicht Ventilatoren ...

Surprise
... sondern Grosis. Yay.bild: etsy

Ach, vielleicht braucht es am Ende nur diesen einen Wandkalender hier für übermüdete Frauen:

2026 Calendar for Tired-Ass Women https://www.etsy.com/listing/4323385156/2026-funny-swear-here-we-f-go-again?ls=s&amp;ga_order=most_relevant&amp;ga_search_type=all&amp;ga_view_type=gallery&amp;ga_se ...
Bild: etsy

In diesem Sinne:

Happy New Year, buon anno, bonne année, feliz año nuevo, szczęśliwy nowy rok, புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள், vitin e ri të lumtur, Срећна Нова година, سعيدة, gelukkig nieuw jaar, শুভ নব বর্ষ, hyvää uutta vuotta, 新年快樂, šťastný nový rok, Feliz Ano Novo, ευτυχισμένο το νέο έτος, שנה טובה, sretna Nova godina, नया साल मुबारक हो, ezi afọ ọhụrụafọ, Selamat Tahun Baru, 明けましておめでとうございます, gott nytt år, 새해 복 많이 받으세요, heri ya mwaka mpya, سال نو مبارک, blwyddyn Newydd DdaNewydd ... und einen guten Rutsch allerseits!
