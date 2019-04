10 Parkier-Typen, die du garantiert kennst – und verfluchst

Einfach die Parkgebühr twinten

Ganz egal, welcher Parkiertyp du bist – Parkgebühren zahlen müssen wir alle. Mit TWINT geht das jetzt ganz schnell und unkompliziert an über 160 Ortschaften in der Schweiz! Scanne dafür einfach den QR-Code an der Parkuhr. Die bezahlte Parkzeit kann jederzeit vorzeitig abgebrochen werden und du erhältst den Differenzbetrag via TWINT App zurück.

