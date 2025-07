Die 48-jährige italienische Juristin und Expertin für internationales Recht hat vielleicht eine der schwierigsten Aufgaben bei den Vereinten Nationen. Bild: keystone

«Der Völkermord geht nur weiter, weil er lukrativ ist»

Sie ist eine der Personen, die regelmässig die Handlungen Israels in Gaza und im Westjordanland anprangern. Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für das palästinensische Gebiet, hat unter der Schirmherrschaft von Amnesty International zwei Vorträge in der Schweiz gehalten. Ein Interview.

Cynthia Ruefli / watson.ch/fr

Muss man Francesca Albanese noch vorstellen? Die 48-jährige italienische Juristin und Expertin für internationales Recht hat vielleicht eine der schwierigsten Aufgaben bei den Vereinten Nationen: Sie soll die Menschenrechtssituation in den besetzten palästinensischen Gebieten bewerten und öffentlich darüber berichten.

Die Menschenrechtsexpertin prangert «Israels Völkermord in Gaza» an. Dadurch ist sie weiterhin eine regelmässige Zielscheibe der USA und Israels, die ihre Unparteilichkeit in Frage stellen. Francesca Albanese war von Amnesty International zu einer Konferenz mit dem Titel Gerechtigkeit und Verantwortung für Palästina eingeladen, die in Bern und Genf stattfand, und nahm sich Zeit für ein Interview.

Ihre Aufgabe ist es, Informationen zu sammeln und Berichte über die Menschenrechte in den besetzten Gebieten zu verfassen, doch heute herrscht dort nur noch Verwüstung und Leid. Wie können Sie Ihre Aufgabe unter diesen Umständen erfüllen?

Zunächst einmal ist es wichtig zu sagen, dass die Sonderberichterstatter für die besetzten palästinensischen Gebiete seit 2008 die Orte ihrer Mission nicht mehr betreten dürfen. Dies betraf meine Vorgänger und betrifft mich heute. Israel hatte angekündigt, mir im Februar 2024 offiziell den Zugang zu den Gebieten zu verwehren, aber das war bereits seit über zehn Jahren der Fall. Ich kann daher nicht in die Gebiete reisen. Ich erinnere daran, dass Israel keine Befugnis hat, mir den Zugang zu diesen Gebieten zu verwehren, es dies aber dennoch tut. Diese Gebiete werden vom höchsten Rechtsgericht der Welt, dem Internationalen Gerichtshof, als unrechtmässig besetzt betrachtet.

«Nicht in das Gebiet zu gehen ist ein Hindernis für meine Arbeit, aber es hindert mich nicht daran, Zeugenaussagen zu sammeln.»

Wenn Sie meine Berichte lesen, stellen Sie fest, dass wir viele Quellen haben, etwa Journalisten, Ärzte, Lehrer und Mitarbeiter von Menschenrechtsorganisationen, aber auch zahlreiche Zeugenaussagen von Zivilisten, die diese Hölle täglich durchleben.

In Ihrem Bericht vom 1. Oktober 2024 mit dem Titel Koloniale Auslöschung durch Völkermord heisst es auf Seite 7: «Mindestens 13.000 Kinder, darunter mehr als 700 Babys, wurden getötet, oft mit einer Kugel in den Kopf oder in die Brust.» Wer übermittelt Ihnen diese Informationen?

Bezüglich der Kopfschüsse bei Kindern haben wir Aussagen von Ärzten gesammelt, und auch die Medien haben diese Aussagen aufgegriffen.



Interview mit Mark Perlmutter und Feroze Sidhwa – US-amerikanische Ärzte, die in Gaza gearbeitet haben. Video: YouTube/Amanpour and Company

Heute haben wir Berichte von all den Menschen, die versuchen, die Zerstörung zu überleben. Das sind Bruchstücke von Informationen, nur die Spitze des Eisbergs, wenn ich das so sagen darf. Aber diese Bruchstücke sind wirklich schockierend. Man spricht heute von 60'000 Toten in Gaza, aber es sind wahrscheinlich viel mehr. Es gibt immer noch Kinder unter den Trümmern, Tausende von Menschen, die nicht gezählt wurden, es ist schrecklich.

«Israel hat Gaza in ein Land des Schreckens verwandelt und Tausende von Kindern getötet oder schwer verletzt. Der Sadismus, den dieses Land gegenüber den Palästinensern an den Tag legt, ist unvorstellbar.»

Die Zahl der getöteten und verletzten Kinder ist die höchste der Welt. Was in Palästina geschieht, ist eine tägliche Qual. Wir dürfen auch nicht das Westjordanland vergessen, wo die Palästinenser seit dem 7. Oktober 2023 die schlimmsten militärischen Angriffe seit der zweiten Intifada erleiden. Die israelische Armee hat Zivilisten bombardiert, Häuser abgerissen, Bulldozer eingesetzt, um Wohnhäuser dem Erdboden gleichzumachen, ganze Dörfer zerstört sowie wichtige Infrastrukturen wie Wasser und Strom vernichtet.

«Im Westjordanland gibt es keine Geiseln zu befreien oder einen Krieg gegen die Hamas, dort gibt es nur Zivilisten und trotzdem tötet und quält Israel sie permanent.»

Ich weiss nicht, was ich angesichts dieser Gräueltaten sagen soll. Es ist schwer, angesichts dieser abscheulichen Taten Worte zu finden.

Ich habe einen Bericht vom Oktober 2024 gelesen, der seelisch kaum auszuhalten ist. Sie berichten Schritt für Schritt über die Folgen der Bombardierungen, die Anzahl der getöteten Kinder, die Angriffe auf Flüchtlingszelte, die Folgen der humanitären Blockade. Erlauben Sie mir eine persönliche Frage: Wie können Sie nach der Erstellung dieser Berichte schlafen?

Ich schlafe sehr wenig, aber ich schlafe gut. Ich finde Wege, um meine Batterien wieder aufzuladen. Ich bin Mutter und denke oft an das Leid, das palästinensische Mütter erleiden, und diese Schrecken sollten niemals geschehen. Ich erinnere mich, als ich ein Kind war, hat meine Mutter mit mir viel über Geschichte gesprochen. Wir haben viele Reportagen zusammen angeschaut, vor allem über den Holocaust, und ich habe mich gefragt, wie man diese Schrecken zulassen konnte.

«Heute möchte ich als Mutter meinen Söhnen sagen können, dass ich beim Völkermord an den Palästinensern nicht tatenlos war.»

Ich bin jemand, der sehr sensibel auf Ungerechtigkeit reagiert, und ich glaube, das ist ein Erbe meiner Mutter. Meine Rolle als Sonderberichterstatterin ist nicht belanglos, ich spreche für diejenigen, die es nicht können. Natürlich ist es psychisch schwierig, aber das ist nichts im Vergleich zu den Leiden der Palästinenser.

Ihre Berichte bestehen hauptsächlich aus Sachverhalten, wie Sie sie in Erinnerung haben. Aber hat Sie bei all dem, was Sie lesen oder sehen, etwas erschüttert?

Ja, wie soll ich sagen. Von all diesen Gräueltaten berühren mich die Berichte über die Ermordung kleiner palästinensischer Kinder am meisten. Wir haben Hunderte von Beweisen und Aussagen von Ärzten, die die Verletzungen am Körper der Kinder beschrieben haben, die von Drohnen getötet wurden.



«Sie wissen so gut wie ich, dass kleine Kinder nicht schnell rennen und sie werden schnell von den Drohnen eingeholt. Die Soldaten können sie leicht töten.»

Das ist schwer zu erzählen.

Die Rolle der Sonderberichterstatterin Die Sonderberichterstatterin ist eine unabhängige Expertin, die vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ernannt wird, um die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten zu beobachten und darüber zu berichten. Sonderberichterstatter sind keine Mitarbeiter der Vereinten Nationen, sie erhalten kein Gehalt von den Vereinten Nationen und arbeiten nicht für eine Regierung oder Interessengruppe, wodurch sie ihre Unabhängigkeit bewahren. Aufgrund ihres Status als unabhängige Expertin ist die Sonderberichterstatterin nicht an das Länderbüro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) angebunden. Das OHCHR in Genf stellt der Sonderberichterstatterin Sekretariatsdienste zur Verfügung, wie es dies bei allen Mandatsträgern im Rahmen von Sonderverfahren tut.

Hochkommissariat für Menschenrechte. https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-palestine

Sie haben kürzlich an einem von Amnesty International organisierten Rundtischgespräch über Palästina teilgenommen, das an der Universität Bern stattfinden sollte, aber im letzten Moment verlegt werden musste, weil die Institution die Genehmigung für die Nutzung eines ihrer Räume zurückgezogen hat. Was ist passiert?

Zunächst einmal muss klargestellt werden, dass es sich nicht um meine Konferenz handelte, sondern um eine Konferenz von Amnesty International mit Experten für internationales Recht, darunter Agnes Callamard, die Generalsekretärin von Amnesty International. Amnesty fand einen anderen Ort, um die Konferenz zu organisieren, und diese wurde, glaube ich, von fast 400 Personen besucht. Um noch einmal auf die Universität Bern zurückzukommen: Amnesty International hatte die Erlaubnis, die Podiumsdiskussion dort abzuhalten, aber die Universität änderte ihre Meinung am Tag zuvor und sagte, dass unsere Konferenz über Völkermord nicht ausgewogen sei. Was ist ausgewogen?

«Wir prangern einen laufenden Völkermord in Palästina an, welche Gesprächspartner muss man einladen, um zu leugnen, was dort geschieht?»

Wenn die Universität Bern Akademiker und Völkerrechtsexperten findet, die erklären, dass es keinen Völkermord gibt, dann soll sie uns diese einfach vorlegen und wir werden mit ihnen diskutieren, aber das ist nicht der Fall gewesen. Ich finde die Reaktion der Universität Bern skandalös. Sie wusste, dass wir über die Menschenrechte in Palästina und den andauernden Völkermord sprechen würden, aber sie wurde sicherlich unter Druck gesetzt, diese Diskussionsrunde nicht auszurichten. Sie hätte diesem Druck widerstehen müssen, denn als akademische Institution hat sie die Pflicht, die Meinungsfreiheit zu wahren.

«Die Schweiz ist das Land, in dem das humanitäre Völkerrecht entstanden ist, und dieses wird in Gaza völlig zerschmettert.»

Ich denke, die Universität Bern sollte sich angesichts dessen, was heute in Palästina geschieht, für diese Entscheidung schämen.

Sie werden regelmässig unter anderem von den USA und Israel wegen Ihres Eintretens für das palästinensische Volk kritisiert und als Antisemitin beschimpft. Was antworten Sie Ihren Kritikern?

Diese Antisemitismusvorwürfe dienen vor allem dazu, von meiner Arbeit in den besetzten Gebieten abzulenken und sie zu diskreditieren.

«Diese Angriffe auf meine Person bzw. meine Funktion kommen immer wieder vor und das berührt mich nicht. Ich weiss, dass ich Fakten darlege und die Wahrheit sage. Ich habe ein reines Gewissen.»

Wenn Menschen über die Fakten, die ich erzähle, empört sind, ist das ihr Problem. Was ist Antisemitismus? Es ist der Hass und die Diskriminierung von Juden, weil sie Juden sind. Alles, was mich persönlich und beruflich ausmacht, ist gegen jegliche Diskriminierung, das ist Teil meiner DNA. Meine Rolle als Sonderberichterstatterin besteht darin, in einem bestimmten Gebiet zu arbeiten, das seit 1967 von Israel besetzt ist.

«Es ist töricht, die legitime Kritik an einem Staat, der gegen das Völkerrecht verstösst, mit Antisemitismus, also Judenhass, zu verwechseln.»

Ja, es stellt sich heraus, dass die Personen, die diese Verstösse und Verbrechen begehen, jüdischen Glaubens sind, aber was soll's? Wenn sie Christen oder Buddhisten wären, würde das meine Arbeit als Jurist nicht ändern. Ich stelle fest, bewerte und gebe weiter, was dort geschieht. Ich protestiere gegen diese Angriffe, aber ich weiss, dass sie so alt sind wie mein Amt als Sonderberichterstatter für die besetzten Gebiete. Ich habe gesehen, wie Demonstranten und Studenten als Antisemiten beschimpft wurden, ich habe sogar gesehen, wie jüdische Vereinigungen, die Israels völkermörderische Politik anprangern, als Antisemiten beschimpft wurden. Heute beschuldigt Israel sogar den Generalsekretär der Vereinten Nationen des Antisemitismus, sind Sie sich der Tragweite dieser Anschuldigungen bewusst? Ich werde es immer wieder betonen, dass meine Arbeit als Sonderberichterstatterin nichts mit Religion zu tun hat. Israel rühmt sich, ein demokratischer Staat zu sein, der seit Jahrzehnten gegen das Völkerrecht verstösst.

«Von der Besatzungsökonomie zur Völkermordökonomie»

In dem am 30. Juni 2025 veröffentlichten Bericht From economy of occupation to economy of genocide prangert Francesca Albanese die «Wirtschaft des Völkermords» an, d.h. Unternehmen, die mit dem israelischen Staat Gewinne machen. Von israelischen Rüstungsunternehmen wie Elbit System bis hin zu ausländischen zivilen Unternehmen wie dem amerikanischen Unternehmen Caterpillar, der schwedischen Marke Volvo oder dem amerikanischen multinationalen Unternehmen Airbnb – alle profitieren vom «lukrativen Charakter des Krieges», prangert die Sonderberichterstatterin an. Caterpillar ist eines der vielen Unternehmen, die in dem Bericht genannt werden. «Seit Oktober 2023 wurde festgestellt, dass Caterpillar-Maschinen für massive Zerstörungen, einschliesslich von Häusern, Moscheen und lebenswichtiger Infrastruktur, für Razzien in Krankenhäusern und für das Begraben verletzter Palästinenser bei lebendigem Leib eingesetzt wurden. » In Bezug auf Airbnb und booking.com stellt der Bericht fest: «Booking Holdings Inc. und Airbnb Inc. listen Immobilien und Hotelzimmer in israelischen Siedlungen auf. Booking.com hat seine Listen im Westjordanland mehr als verdoppelt – von 26 auf 70 im Mai 2023 – und seine Listen in Ost-Jerusalem verdreifacht, um 39 im Jahr nach Oktober 2023 zu erreichen. Airbnb hat seine kolonialen Gewinne ebenfalls vergrössert – von 139 auf 100 Millionen Euro pro Jahr.»

Ihr letzter Bericht prangert an, was Sie als eine «Wirtschaft des Völkermords» bezeichnen, und Sie stellen rund 60 Unternehmen wegen ihrer Beziehungen zu Israel an den Pranger. Dieser Bericht unterscheidet sich von anderen, die sich auf die Menschenrechte konzentrieren. Warum haben Sie Ihr Ziel geändert?

Ich denke, dass dies ein sehr wichtiger Punkt ist, der angesprochen werden muss, denn hinter diesem Völkermord stehen enorme wirtschaftliche Gewinne. Die Rüstungsindustrie hat ihre Verträge mit Israel aufgestockt. Aus welchem Grund? Weil Israel Waffen oder Überwachungsinstrumente an den Palästinensern testet und sie dann weiterverkauft.

«Waffen, Drohnen und andere Überwachungstechnik, die Israel ins Ausland verkauft, tragen das Etikett ‹kampferprobt›, werden also zur Überwachung, Verfolgung und Tötung von Palästinensern eingesetzt.»

Der militärisch-industrielle Komplex ist zum wirtschaftlichen Rückgrat des Staates Israel geworden. Dieses Land macht viel Profit aus dem Völkermord, den es gerade begeht, und das sollte uns zutiefst schockieren. Der Völkermord geht nur deshalb weiter, weil er für diese Unternehmen lukrativ ist.

In der Schweiz und in anderen europäischen Ländern gibt es zahlreiche Demonstrationen, insbesondere von Studenten, die die Bombardierung von Gaza anprangern. Was halten Sie von diesen Bewegungen, die von der jungen Generation getragen werden?

Diese jungen Menschen geben mir den Glauben an die Menschheit. Was sie tun, berührt mich sehr. Ob in der Schweiz, in England, in Südafrika oder in Marokko, ich höre und sehe sie.

«Die jungen Leute, die gegen diesen Völkermord und für die Rechte des palästinensischen Volkes demonstrieren, leisten diese Arbeit der Moral und Legalität, die meine Generation nicht zu gestalten vermochte.»

Wir haben universelle Normen, die die Grundsätze des Völkerrechts sind, und diese müssen von den Staaten angewendet werden. Diese Jugendlichen erinnern ihren jeweiligen Staat daran, dass er eine Verantwortung für diesen andauernden Völkermord trägt und dass er das Völkerrecht durchsetzen muss, das in den besetzten Gebieten ständig verletzt wird. Das Völkerrecht ist ein Werkzeug, es wendet sich nicht von selbst an, man muss es verteidigen, von den Regierungen verlangen, dass sie es anwenden, und dazu muss man auf die Strasse gehen, demonstrieren und die Regierungen, die es nicht anwenden, vor Gericht bringen. Ich möchte all diesen jungen Menschen, die sich auflehnen, sagen, dass sie Recht haben und dass ihr Wille, angesichts des Zusammenbruchs der moralischen Werte unserer Gesellschaft nicht zu schweigen, ihr grösstes Verdienst ist.