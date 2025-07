Mercedes CLA Shooting Brake: der erste Elektro-Kombi der Deutschen. bild: mercedes

Mercedes bringt seinen ersten Elektro-Kombi mit über 700 Kilometer Reichweite

Mercedes präsentiert den elektrischen Kombi CLA Shooting Brake. Der Stromer basiert auf einer neuen E-Auto-Plattform, die deutlich höhere Reichweiten und Ladegeschwindigkeiten ermöglicht.

Die Zeit ist reif für elektrische Kombis. Das sieht man auch bei Mercedes so: «Der CLA Shooting Brake ist der erste elektrische Mercedes-Benz mit Kombi-Heck», teilte das Unternehmen am Dienstag mit.



Der E-Kombi ist nach der Coupé-Variante des CLA das zweite Modell auf der brandneuen Elektroplattform MMA, mit der Mercedes den Durchbruch als E-Auto-Hersteller schaffen will. Sie bietet unter anderem 800-Volt-Technik mit einer sehr hohen Ladeleistung bis 320 Kilowatt (kW). «Nachladen für weitere 310 Kilometer (WLTP) ist in zehn Minuten erledigt», schreibt Mercedes.

Der CLA Shooting Brake ist 4,72 Meter lang. bild: mercedes

Hohe Reichweite

Der E-Kombi erreicht im standardisierten WLTP-Testzyklus eine Reichweite von 761 Kilometern. Im Alltag verspricht dies Reichweiten zwischen 500 und 700 Kilometern, abhängig von Aussentemperatur, Durchschnittsgeschwindigkeit und weiteren Faktoren.

Die Markteinführung des Elektro-Kombis Mercedes CLA Shooting Brake startet im März 2026 in Europa. Die Preise werden wie üblich erst kurz vor Marktstart kommuniziert.



Bereits bekannt sind hingegen die wichtigsten Eckdaten.



Spezifikationen Mercedes CLA Shooting Brake

Masse: 4,72 Meter Länge, 1,86 Meter Breite, 1,47 Meter Höhe

4,72 Meter Länge, 1,86 Meter Breite, 1,47 Meter Höhe Sitzplätze: 5

5 Kofferraum: 455 bis 1290 Liter plus 101 Liter im Frunk

455 bis 1290 Liter plus 101 Liter im Frunk Dachlast: 75 kg

75 kg Anhängelast gebremst: 1500 kg (mit Heckantrieb), 1800 kg (mit Allrad)

1500 kg (mit Heckantrieb), 1800 kg (mit Allrad) Antrieb : Heck (200 kW) oder Allrad (260 kW)

: Heck (200 kW) oder Allrad (260 kW) Akku: 85 kWh (netto), später auch mit 58 kWh verfügbar

85 kWh (netto), später auch mit 58 kWh verfügbar Reichweite: Bis 761 km nach WLTP-Testverfahren (bis 730 km mit Allradantrieb)

Bis 761 km nach WLTP-Testverfahren (bis 730 km mit Allradantrieb) Energieverbrauch kombiniert: 12,7 bis 15,2 kWh/100 km



12,7 bis 15,2 kWh/100 km Laden: 22 kW an Wallbox bzw. bis 320 kW am Schnelllader

Maximal 1290 Liter fasst der Kofferraum bild: mercedes

Dazu kommen 101 Liter, die der vordere Frunk aufnimmt bild: mercedes

Der E-Kombi CLA Shooting Brake gehört wie das bereits bestellbare CLA Coupé zur neuen, elektrischen Einstiegsklasse von Mercedes. Technisch sind sie weitgehend identisch. Beim Coupé ist die WLTP-Reichweite mit 792 km um 31 km grösser als bei der Kombiversion. Dafür hat der Kombi mechanische Knöpfe am Lenkrad, während beim Coupé Funktionen wie Tempomat und Lautstärkeregelung mit Touch-Tasten bedient werden.

Coupé und Kombi haben serienmässig ein Panoramadach. Die Durchsichtigkeit des Glases lässt sich über das Zentraldisplay regulieren. Auch eine Dachreling für den Transport von Fahrrädern ist serienmässig.



Mercedes CLA Coupé (links) und CLA Shooting Brake. bild: mercedes

Die neuen E-Autos von Mercedes kommen mit dem intern entwickelten Betriebssystem MB.OS. Die gesamte Fahrzeugsoftware inklusive Fahrerassistenz soll per Over-the-Air-Updates aktualisiert werden können. Ein Head-up-Display gibt es gegen Aufpreis. Die Navigation plant bei der Routensuche auch die Ladestopps mit ein und optimiert den Akku für das Schnellladen.

Mercedes nutzt das eigene Betriebssystem MB.OS. Google stellt die Karten für die Navigation bereit. bild: mercedes

Endlich ein Elektro-Hit für Mercedes?

Mit dem CLA als Limousine und Kombi scheint Mercedes endlich zwei E-Modelle zu haben, die bei den Kunden Zuspruch finden könnten. Der Bestelleingang beim Coupé ist laut Medienberichten vielversprechend. Bei Mercedes hofft man, künftig auch mit dem Kombi vor allem in Deutschland, Italien, England und der Schweiz Abnehmer zu finden.

Die Bestellbücher für den ersten Elektro-Kombi von Mercedes werden Ende 2025 geöffnet. Das schon bestellbare CLA Coupé hat einen Listenpreis ab 61'900 Franken mit der grossen Akkuvariante (85 kWh). Es wird erwartet, dass der Kombi mindestens 1000 Franken teurer als die Limousine wird. Allerdings wird Mercedes auch eine günstigere Version mit kleinerem 58-kWh-LFP-Akku nachreichen.



Wie üblich in diesem Preissegment werden für viele Privat- und Firmenkunden schlussendlich die Leasingraten entscheidend sein.



