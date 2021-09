Drei Gründe für eine Food-Revolution

Industrielle Landwirtschaft wird zu einer Gefahr für die Menschheit. Deshalb beginnt nun auch die Nahrungsmittelindustrie umzudenken.

Ausserhalb von Lausanne betreibt Nestlé ein grosses Forschungs- und Entwicklungszentrum mit rund 600 wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Dort hat der Nahrungsmittelhersteller etwas eingerichtet, was in der IT längst üblich ist: einen Accelerator. Start-ups, Studierenden, aber auch Nestlé-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter werden eingeladen, in diesem «Beschleuniger» innerhalb von nur sechs Monaten ein neues Produkt zu entwickeln, und zwar so, dass es im Detailhandel verkauft werden kann.

Die jungen …