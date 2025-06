Kannst du nach dem EM-Quiz genau so jubeln wie die Schweizer-Nati. Bild: keystone

Was weisst du zur EM? Mit weniger als sieben Punkten scheidest du in der Gruppenphase aus

Am 2. Juli startet die Fussball-Europameisterschaft der Frauen. Zeige in unserem Quiz dein Wissen über die EM und marschiere zum Titel.

Endlich startet die Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz. Vom 2. bis zum 27. Juli rollt der Ball in acht verschiedenen Schweizer Städten und 16 Nationalteams kämpfen um den EM-Pokal. Die Schweiz startet mit dem Eröffnungsspiel gegen Norwegen in Basel. Spätestens nach den zwei weiteren Gruppenspielen gegen Finnland und Island wird man wissen, ob es die Schweizerinnen in die K.-o.-Phase schaffen werden.



Du kannst dein Wissen über die Fussball-EM bereits jetzt unter Beweis stellen und selbst sehen, wie weit du es an der Europameisterschaft schaffst. Das Mindestziel Viertelfinal erreichst du mit sieben Punkten, aber für den Titel braucht es eine fast perfekte Leistung.

11 Fragen Das ultimative Quiz zur Fussball-EM

Teile uns deine Punktzahl in der Kommentarspalte mit und vergleiche dich mit den anderen Usern.

Schweizer Kader an der Europameisterschaft:

Tor: Nadine Böhi, Elvira Herzog, Livia Peng

Verteidigung: Luana Bühler, Viola Calligaris, Noelle Maritz, Nadine Riesen, Julia Stierli

Mittelfeld: Noemi Ivelj, Sandrine Mauron, Geraldine Reuteler, Sydney Schertenleib, Coumba Sow, Meriame Terchoun, Smilla Vallotto, Lia Wälti, Riola Xhemaili

Sturm: Iman Beney, Ana-Maria Crnogorcevic, Svenja Fölmli, Alisha Lehmann, Alayah Pilgrim, Leila Wandeler

Trainerin: Pia Sundhage



Gruppenspiele der Schweiz:

02.07.2025, 18 Uhr: Schweiz vs. Norwegen

06.07.2025, 21 Uhr: Schweiz vs. Island

10.07.2025, 21 Uhr: Schweiz vs. Finnland

