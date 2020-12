SVP-Nationalrat Erich Hess ruft zur Umgehung von Corona-Massnahmen auf – Twitter reagiert

Der Berner SVP-Nationalrat Erich Hess hat auf Twitter zur Umgehung der neuen Corona-Massnahmen des Bundesrates aufgerufen. Twitter entfernte die Aussagen am Samstag und blockierte das Twitter-Konto des Politikers vorübergehend.

Der Berner SVP-Nationalrat Erich Hess ist mit einem Aufruf zur Umgehung der am Freitag verschärften Corona-Massnahmen des Bundes in die Twitter-Falle gelaufen: Twitter hat ein Video gelöscht, in dem Hess Anleitungen gab, wie man die Beschränkung von Treffen auf 10 Personen umgehen könnte. «Wir können uns nicht mal mehr zu einer grösseren Feier an Weihnachten oder Neujahr treffen. Darum müssen wir das aushebeln», sagte der Nationalrat im Video.

Hess rief Menschen, die sich in grösserer Zahl …