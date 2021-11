Mega-Drogenfund in Laos: «Grösste Beschlagnahmung in der Geschichte Asiens»

Rekord-Drogenfund in Südostasien: In Laos hat die Polizei in einem Lastwagen mehr als 55 Millionen Methamphetamin-Pillen und 1.5 Tonnen Crystal Meth sichergestellt. Es handele sich um die bei weitem grösste Beschlagnahmung in der Geschichte Ost- und Südostasiens, sagte UN-Experte Jeremy Douglas am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Das sind drei Mal so viele Pillen, wie im ganzen letzten Jahr in Laos beschlagnahmt wurden.»

Die Beamten hätten die Drogen eher zufällig entdeckt, als sie in …