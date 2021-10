Ihr grösster Erfolg: Giulia Steingruber holte 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio Bronze im Sprung. Bild: KEYSTONE

«Körper und Kopf sind müde» – Giulia Steingruber beendet ihre Karriere als Kunstturnerin

Giulia Steingruber tritt wie erwartet zurück. Die 27-jährige St. Gallerin erklärte am Freitag an einer Medienkonferenz in ihrer Heimat Gossau den Rückzug vom Spitzensport. «Mein Körper und mein Kopf sind müde», so die Ostschweizerin zum Ende ihrer Karriere. «Es ist nicht selbstverständlich, dass ich über zehn Jahre lang bei der Elite dabei sein durfte.»

Mit Steingruber beendet die erfolgreichste Schweizer Kunstturnerin aller Zeiten ihre Karriere. Die Ostschweizerin gewann sechs EM-Titel, den letzten im Frühjahr an den Titelkämpfen in Basel am Sprung. Ihren grössten Erfolg feierte Steingruber an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, als sie mit Bronze am Sprung als erste Schweizerin eine Olympiamedaille im Kunstturnen gewann. (dab/sda)