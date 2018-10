7 Gründe, weshalb Dortmund die Bayern diese Saison packt

«Habe Dinge erlebt, das kannst du dir nicht vorstellen» – Spielerberater Malenovic erzählt

Das Transferfenster in den grossen europäischen Ligen ist seit kurzem geschlossen. Wie läuft es in einem Business, in dem es um gewaltige Millionensummen geht, hinter den Kulissen? Einer, der es weiss, erklärt es uns.

Das Smartphone ist zwischen Schulter und Ohr eingeklemmt. Die Schreibmappe in der einen, Kopfhörer in der anderen Hand. Milos Malenovic begrüsst mich kurz aber freundlich und bittet mich bereits in sein Büro, während er weiter am Telefon die Strasse rauf und runter tigert.

Da sitze ich nun endlich im Büro der Spieleragentur «Soccer Mondial». Es hat sich über Wochen hingezogen, einen Termin zu finden. Milos Malenovic ist ein vielbeschäftigter Mann und kaum in der …