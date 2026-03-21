BVB siegt trotz 0:2-Rückstand gegen den HSV +Bryan Okoh trifft doppelt

Mehr «Sport»

Bundesliga

Bayern München – Union Berlin 4:0

Bayern München macht einen weiteren Schritt Richtung 35. Meistertitel. Die Mannschaft um Liga-Topskorer Harry Kane gewinnt in der 27. Runde daheim gegen Union Berlin 4:0.

Doppeltorschütze Serge Gnabry, Michael Olise und Harry Kane sorgten zwischen der 43. und 67. Minute für den ungefährdeten Heimsieg. Für Kane war es der 31. Treffer in der laufenden Bundesliga-Saison - das sind gleich viele wie Union Berlin. Zehn Tore fehlen dem Engländer noch auf den Rekord von Robert Lewandowski von 2020/21, als dieser für Bayern München 41 Mal erfolgreich war.

Bayern nähert sich dem nächsten Meistertitel. Bild: keystone

Borussia Dortmund – Hamburger SV 3 :2

Der erste Verfolger Dortmund sicherte sich die drei Punkte mit dem 3:2-Heimsieg gegen Hamburg erst in den letzten gut 15 Minuten. Die von Miro Muheim als Captain angeführten Hamburger gingen in der ersten Halbzeit unter anderem dank des ersten Bundesliga-Treffers des ehemaligen Baslers Philip Otele mit 2:0 in Führung. In der Schlussphase trafen für den BVB Ramy Bensebaini (73. und 84.) und Serhou Guirassy (78.).

Bensebaini war zweimal vom Penaltypunkt erfolgreich, beim zweiten Mal nach einem Handspiel von Muheim. In der ersten Halbzeit hatte Dortmund durch Felix Nmecha einen Elfmeter verschossen.

Nach einem 0:2-Rückstand gewinnt Dortmund noch. Bild: keystone

Bayern München - Union Berlin 4:0 (2:0).

Tore: 43. Olise 1:0. 45. Gnabry 2:0. 49. Kane 3:0. 67. Gnabry 4:0.

Borussia Dortmund - Hamburger SV 3:2 (0:2).

Tore: 19. Otele 0:1. 38. Sambi Lokonga 0:2. 73. Bensebaini (Penalty) 1:2. 78. Guirassy 2:2. 84. Bensebaini (Penalty) 3:2.

Bemerkungen: 45. Nmecha (Borussia Dortmund) verschiesst Penalty. Borussia Dortmund mit Kobel. Hamburger SV mit Muheim.

Heidenheim – Bayer Leverkusen 3:3

Während das Meisterrennen so gut wie entschieden ist, bleibt der Kampf um die Plätze in der nächsten Champions League spannend. Leipzig, Stuttgart und Hoffenheim belegen mit jeweils 50 Punkten die Ränge 3 bis 5.

Das sechstplatzierte Leverkusen hätte bis auf zwei Zähler an das Trio heranrücken können, leistete sich aber beim Schlusslicht Heidenheim trotz zweier Tore von Patrik Schick ärgerliche Punktverluste. Beim 3:3 verspielte der Meister 2024 einen 2:0-Pausenvorsprung und ein 3:2.

Heidenheim punktet gegen Bayer Leverkusen. Bild: keystone

Heidenheim - Bayer Leverkusen 3:3 (0:2).

Tore: 22. Tillman 0:1. 35. Schick 0:2. 56. Behrens 1:2. 72. Pieringer (Penalty) 2:2. 79. Schick 2:3. 85. Pieringer 3:3.

Bemerkungen: Heidenheim ohne Stergiou (verletzt). Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).

Wolfsburg – Werder Bremen 0:1

Im Abstiegsrennen ist neben Heidenheim der VfL Wolfsburg in der schlechtesten Position. In seinem zweiten Match nach der Rückkehr zu Wolfsburg sah Trainer Dieter Hecking eine 0:1-Heimniederlage gegen Bremen. Justin Njinmah traf in der 68. Minute für das Team mit dem Lausanner Cameron Puertas. Wolfsburg, das seit 1997 ununterbrochen in der 1. Bundesliga spielt, hat in den letzten zehn Spielen nur drei Punkte geholt.

Wolfsburg bleibt auf einem Abstiegsplatz. Bild: www.imago-images.de

Wolfsburg - Werder Bremen 0:1 (0:0).

Tor: 68. Njinmah 0:1.

Bemerkungen: 92. Gelb-Rote Karte gegen Jenz (Wolfsburg). Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz).

Köln – Borussia Mönchengladbach 3:3

Ganz spektakulär startete das Derby zwischen Köln und Borussia Mönchengladbach. Bereits nach sieben Minuten führten die Kölner mit 2:1. Nur 13 Zeigerumdrehungen später erzielte Gladbach den Ausgleichstreffer. Nachdem die Fohlen nach einer Stunde in Führung gehen konnten, sorgte Eric Martel in der Schlussphase für den 3:3-Schlussstand. Nur zwei Minuten nach seinem Ausgleichstreffer flog Martel mit Gelb-Rot vom Platz.

Insgesamt fielen im Derby sechs Tore. Bild: www.imago-images.de

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 3:3 (2:2).

Tore: 1. Castrop 0:1. 4. El Mala 1:1. 7. Ache 2:1. 20. Sander 2:2. 60. Castrop 2:3. 84. Martel 3:3.

Bemerkungen: 86. Gelb-Rote Karte gegen Martel (1. FC Köln). 1. FC Köln ohne Schmied (verletzt). Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

Premier League

Brighton – Liverpool 2:1

Liverpool gerät im Rennen um einen Top-4-Platz in der Premier League weiter mehr unter Druck. Der Meister verliert in der 31. Runde in Brighton 1:2.

Drei Tage nach ihrem Galaauftritt gegen Galatasaray Istanbul kassierten die Liverpooler in der Meisterschaft die bereits zehnte Niederlage. Für Brighton, das vom Deutsch-Schweizer Fabian Hürzeler trainiert wird, war Routinier Danny Welbeck zweimal erfolgreich.

Danny Welbeck brillierte gegen Liverpool. Bild: keystone

Der 34-jährige Stürmer ist damit in dieser Saison mit nunmehr zwölf Toren so erfolgreich wie noch nie in seiner langen Karriere. Selbst über eine Rückkehr ins englische Nationalteam des 42-fachen Internationalen war in den letzten Wochen spekuliert worden. Für die Länderspiele im März wurde er allerdings nicht aufgeboten.

Liverpool bleibt nach dem dritten Ligaspiel ohne Sieg knapp ausserhalb der Top 4, während Brighton nur noch sechs Punkte hinter dem Champions-League-Viertelfinalisten klassiert ist.

Serie A

La Liga

Ligue 1

Auxerre – Brest 3:0

Dem Schweizer Innenverteidiger Bryan Okoh gelingen die ersten Tore in der Ligue 1. Der frühere Lausanner erzielte beim 3:0-Heimsieg von Auxerre gegen Brest die ersten zwei Treffer.

Bild: www.imago-images.de

Okoh war zweimal nach Standardsituationen erfolgreich und trug damit entscheidend zum unverhofften Sieg bei, den Auxerre in Unterzahl bewerkstelligte. Bereits in der 6. Minute sah Auxerres Goalie Donovan Léon die Rote Karte. Auxerre belegt in der Ligue 1 den Barrageplatz. (riz/sda)