freundlich17°
DE | FR
burger
Sport
Bayern München

Bundesliga: Stuttgart gewinnt gegen Leverkusen – St. Pauli verliert

Manchester City bleibt an Arsenal dran + Stuttgart ist der Champions League ganz Nah

09.05.2026, 18:0009.05.2026, 21:54
Inhaltsverzeichnis
BundesligaPremier LeagueSerie ALa Liga

Bundesliga

VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen 3:1

Das Direktduell um die Königsklasse bot in Stuttgart reichlich Spektakel. Bayer Leverkusen erwischte durch Aleix Garcia (1. Minute) zwar einen Blitzstart, doch der VfB antwortete prompt durch Ermedin Demirovic (5.). Maximilian Mittelstädt per Penalty tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+7) und Deniz Undav (58.) drehten die Partie schliesslich komplett zum 3:1-Endstand. Stuttgart klettert durch den Heimsieg mit 61 Punkten auf Rang 4. Leverkusen (58 Punkte) rutscht vor dem finalen Spieltag auf Rang 6 ab.

epa12943729 Maximilian Mittelstaedt of Stuttgart (L) celebrates with teammates after scoring the 1-0 lead by penalty during the German Bundesliga soccer match between VfB Stuttgart and Bayer 04 Leverk ...
Stuttgart ist noch ein Sieg von der Champions League entfernt.Bild: keystone

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 3:1 (2:1).
Tore: 1. García 0:1. 5. Demirovic 1:1. 45. Mittelstädt (Penalty) 2:1. 58. Undav 3:1.
Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Jaquez (ab 78.). Bayer Leverkusen ohne Omlin (nicht im Aufgebot).

TSG Hoffenheim – Werder Bremen 1:0

Punktgleich auf Platz 5 liegt nun die TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer profitierten gegen Werder Bremen von einer frühen Roten Karte gegen Yukinari Sugawara (5.) und brachten den personellen Vorteil dank des goldenen Treffers von Bilal Touré (26.) mit einem 1:0 über die Zeit.

v.li.: Olivier Deman SVW, 2, Romano Schmid SVW, 20, Mio Backhaus Torwart, SVW, 30, Spieler vom SV Werder Bremen, entt�uscht schauend, Entt�uschung, Frustration, disappointed, pessimistisch, Aktion, Ac ...
Trotz Niederlage kann Bremen nicht mehr absteigen.Bild: www.imago-images.de

Hoffenheim - Werder Bremen 1:0 (1:0).
Tor: 26. Touré 1:0.
Bemerkungen: 5. Rote Karte gegen Sugawara (Werder Bremen, grobes Foul). Werder Bremen mit Schmidt (12.-80.).

RB Leipzig – St. Pauli 2:1

Im Tabellenkeller wird die Lage für St. Pauli kritisch. Bei Leipzig kassierten die stark kämpfenden Hamburger eine 1:2-Niederlage. Xaver Schlager (45.) und Willi Orban (55.) trafen für die dominanten Sachsen, der späte Anschlusstreffer durch den eingewechselten Abdoulie Ceesay (86.) reichte nicht mehr für die Wende. Damit fällt St. Pauli auf den 17. Platz zurück.

epa12943773 Willi Orban of Leipzig (2-L) celebrates scoring the 2-0 goal during the German Bundesliga soccer match between RB Leipzig and FC St. Pauli in Leipzig, Germany, 09 May 2026. EPA/MARTIN DIVI ...
Leipzig spielt nächste Saison in der Königsklasse.Bild: keystone

Leipzig - St. Pauli 2:1 (1:0).
47'800 Zuschauer.
Tore: 45. Schlager 1:0. 54. Orbán 2:0. 86. Ceesay 2:1.

Wolfsburg – Bayern München 0:1

Allerdings leistete Meister Bayern München für den Quartierverein Schützenhilfe. 1:0 setzte sich der Serienchampion in Wolfsburg durch. Michael Olise gelang nach 56. Minute der einzige Treffer, womit die Wolfsburger punktgleich mit St. Pauli auf dem Barrage-Platz verbleiben.

Vielmehr für Schlagzeilen sorgte aber Harry Kane. Nach 36 Minuten konnte der Engländer für Bayern vom Penaltypunkt aus anlaufen. Normalerweise ein sicherer Wert. Seit seinem Wechsel aus Tottenham hatte Kane alle seine 24 Versuche in der Liga für die Münchner verwandelt. Diesmal setzte er seinen Penalty aber nach einem leichten Ausrutscher über das Tor.

epa12944142 Harry Kane of Bayern Munich takes a penalty kick during the German Bundesliga soccer match between VfL Wolfsburg and Bayern Munich in Wolfsburg , Germany, 09 May 2026. EPA/FILIP SINGER The ...
Harry Kane verschoss gegen Wolfsburg einen Elfmeter.Bild: keystone

Wolfsburg - Bayern München 0:1 (0:0).
Tor: 56. Olise 0:1.
Bemerkungen: 36. Kane (Bayern München) verschiesst Penalty.

Augsburg – Gladbach 3:1

Einen versöhnlichen Heimabschluss feierte derweil Augsburg. Die Augsburger bezwangen Borussia Mönchengladbach mit 3:1. Matchwinner war Michael Gregoritsch mit einem Doppelpack (24./72.), zudem traf Robin Fellhauer (42.). Aus Schweizer Sicht erfreulich: Cedric Zesiger und Fabian Rieder spielten beide durch. Bei Gladbach stand Nico Elvedi nicht im Kader.

Jubel von kurzer Dauer: Der zweite Treffer von Michael Gregoritsch 38 FC Augsburg wird aberkannt,, FC Augsburg vs. Borussia Moenchengladbach, Fussball, Maenner, Bundesliga, DFL, Saison 2025/2026, 33. ...
Michael Gregoritsch traf gegen Gladbach doppelt.Bild: www.imago-images.de

Augsburg - Borussia Mönchengladbach 3:1 (2:0).
30'660 Zuschauer.
Tore: 24. Gregoritsch 1:0. 42. Fellhauer 2:0. 72. Gregoritsch 3:0. 92. Reyna 3:1.
Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger und Rieder. Borussia Mönchengladbach ohne Elvedi (nicht im Aufgebot).

Premier League

Manchester City – Brentford 3:0

Nach dem ärgerlichen Unentschieden am letzten Montag gegen Everton kehrt Manchester City auf die Siegestrasse zurück. Im Heimspiel gegen Brentford setzen sich die Skyblues souverän mit 3:0 durch. Alle Treffer fielen erst in den letzten dreissig Minuten. Drei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf Leader Arsenal noch zwei Punkte.

epa12944413 Omar Marmoush (C) of Manchester City celebrates his goal during the English Premier League match between Manchester City and Brentford FC, in Manchester, Britain, 09 May 2026. EPA/GARY OAK ...
Manchester City siegt klar gegen Brentford.Bild: keystone

Serie A

La Liga

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
1 / 25
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt

2025: Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
quelle: keystone / christopher neundorf
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neue Infos zum Fall-Fischer: Darum flog der ehemalige Nati-Trainer auf
Vor über drei Wochen wurde bekannt, dass Patrick Fischer wegen Urkundenfälschung verurteilt worden ist. Aufgedeckt wurde dies in Graubünden.
Vor drei Jahren wurde Patrick Fischer von der Staatsanwaltschaft in Luzern wegen Urkundenfälschung verurteilt. Der langjährige Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft fälschte für die Olympischen Spiele 2022 ein Impfzertifikat, damit er nach China reisen konnte. Zwei Tage nachdem dies die Öffentlichkeit erfuhr, wurde der 50-Jährige kurz vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land entlassen.
Zur Story