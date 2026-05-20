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Bayern-Star Musiala verlor nach Autounfall mit Verletzten Führerschein

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Jamal Musiala verursachte im April 2025 einen Autounfall – das kommt erst jetzt ans Licht.Bild: keystone

Bayern-Star Jamal Musiala verlor den Führerschein nach Autounfall mit Verletzten

Bereits im vergangenen verursachte Jamal Musiala einen Autounfall mit Verletzten. Jetzt äussert sich der Bayern-Star erstmals – und zeigt sich reumütig.
20.05.2026, 20:0920.05.2026, 20:09
Nils Kögler / t-online
Ein Artikel von
t-online

Nationalspieler Jamal Musiala vom deutschen Meister FC Bayern München hat bereits im April 2025 einen Autounfall verursacht, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Einen entsprechenden Bericht der Münchner tz bestätigte der 23-Jährige nun im Gespräch mit der Bild.

«Es ist richtig, dass ich im April 2025 einen Unfall hatte, den ich auch verursacht habe», sagte er. «Dafür übernehme ich selbstverständlich auch die Verantwortung. Umso dankbarer bin ich, dass durch meine Unachtsamkeit niemand ernsthaft verletzt wurde», so Musiala weiter.

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Jamal Musiala im Frühling 2023 am Steuer seines Audis.Bild: www.imago-images.de

Führerschein entzogen

Dem Bericht zufolge ereignete sich der Unfall auf der Autobahn A8 in Bayern. Musiala sei mit seinem Audi auf einen VW Polo aufgefahren. Nach «tz»-Angaben habe er versucht, den PKW mit überhöhter Geschwindigkeit zu überholen. Dabei sollen der 30-jährige Fahrer des Polos und seine 26-jährige Beifahrerin leicht verletzt worden sein und eine leichte Gehirnerschütterung erlitten haben. Musiala und seine 16-jährige Schwester Latisha seien unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge hätten aber einen Totalschaden erlitten, der Schaden belaufe sich auf 200'000 Euro.

Ende Januar habe das Amtsgericht München gegen Musiala einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Gefährdung des Strassenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung erlassen, berichtet die tz. Dieser sei inzwischen rechtskräftig. Neben einer Geldstrafe, die Musiala gezahlt habe, sei ihm Mitte Februar der Führerschein entzogen worden.

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«Ich habe meine Strafe hierfür und auch das Fahrverbot in der Form akzeptiert», sagte Musiala der «Bild» und zeigte sich betroffen: «Der Unfall war wirklich ein einschneidendes Ereignis, das ich in der Folge für mich auch verarbeiten musste. Heute bin ich einfach nur froh und dankbar, dass weder andere noch ich dabei ernsthaft verletzt wurden.»

Ein Geheimnis hatte er nach eigenen Angaben aus dem Vorfall nicht gemacht. «Die Verantwortlichen beim FC Bayern und beim DFB wussten zu jeder Zeit über den Vorfall Bescheid und haben mich unterstützt, wo sie nur konnten – auch dafür bin ich ihnen dankbar», so Musiala. (nih/t-online/sid)

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