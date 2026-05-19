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Eishockey-WM: Lettland gegen Österreich live im Stream und Ticker

Austria&#039;s Benjamin Nissner, right, celebrates his 1:2 goal with teammates during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Latvia and Austria, ...
Österreich gewinnt auch das dritte Spiel an dieser WM.Bild: keystone

Morgen kommt es zum Spitzenspiel gegen die Schweiz: Österreich schlägt auch Lettland

19.05.2026, 15:0019.05.2026, 19:15

Gruppe A

Lettland – Österreich 1:3

Österreich gewinnt mit 3:1 gegen Lettland auch sein drittes Spiel an der WM in Zürich und Freiburg. Nun verkommt das Nachbarduell gegen die Schweiz am Mittwoch (16.20 Uhr) zum Spitzenspiel.

Die ebenfalls noch unbesiegten Schweizer treffen in ihrem vierten Vorrundenspiel auf einen Gegner, dem es nicht an Selbstvertrauen fehlt. Mit dem Ziel «Klassenerhalt» ins Turnier gestartet, dürfen die vom Schweizer Roger Bader gecoachten Österreicher wie schon vor einem Jahr von der Teilnahme an der K.o.-Phase träumen. Damals qualifizierte sich Österreich erstmals seit 1994 wieder für die Viertelfinals, war dann im Duell mit der Schweiz (0:6) allerdings chancenlos.

Austria&#039;s Tim Harnisch celebrates his goal to make it 0:1 with teammates during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Latvia and Austria, a ...
Tim Haarnisch jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.Bild: keystone

In Zürich sind die Österreicher nun erstmals mit drei Siegen in eine WM gestartet. Nach dem 5:2 gegen Aufsteiger Grossbritannien und dem 4:2 gegen Ungarn liessen sie sich auch von Lettland nicht stoppen. Tim Harnisch (28.), Benjamin Nissner (45./im Powerplay) und Vinzenz Rohrer (60./ins leere Tor) sorgten mit ihren Goals für eine Fortsetzung der Siegesserie. Die Letten, für die ZSC-Stürmer Rudolfs Balcers mit seinem vierten Turniertor zu Beginn des Schlussdrittels zum 1:1 ausgeglichen hatte, verzeichneten fast doppelt so viele Torschüsse.

Die Tabelle:

Gruppe B

Italien – Norwegen 0:4

Zum zweiten Mal nacheinander gewinnt Norwegen mit 4:0. Nach dem deutlichen Sieg gegen Slowenien können die Skandinavier auch gegen Italien jubeln. Somit verliert Italien auch das dritte Spiel an diesem Turnier und hat aktuell erst ein Tor an der diesjährigen Weltmeisterschaft erzielt. Die Südeuropäer stehen aktuell auf dem letzten Platz in der Gruppe B.

Norway&#039;s Christian Kaasastul celebrates his goal (3-0) with teammates during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Norway, at the ...
Norwegen gewinnt zum zweiten Mal an dieser WM.Bild: keystone

Die Tabelle:

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