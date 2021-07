Sport

Bundesliga

Falsche Trikots und Corona – Unruhe bei HSV und Schalke vor Saisonstart



Bild: IMAGO / Michael Schwarz

Falsche Trikots und Corona – schon wieder Unruhe bei Schalke und dem HSV vor Saisonstart

Die 2. Bundesliga startet am Freitag mit einem Kracher in die neue Saison. Schalke 04 empfängt zum Auftakt den Hamburger SV – ein Spiel, das vor wenigen Jahren noch ein Spitzenduell im deutschen Oberhaus hätte sein können. Aneinandergereihte Fehlentscheidungen und Chaos in beiden Vereinen führten jedoch zu den Abstiegen in die zweite Liga. Beide Traditionsklubs starten mit dem Ziel in die neue Saison, in die Bundesliga zurückzukehren.

Kurz vor dem Saisonstart gibt es jedoch Unruhe bei beiden Teams. Ein Profi der Schalker wurde am Montag positiv auf Corona getestet worden. Daraufhin begab sich die Mannschaft in ein freiwilliges Quarantäne-Trainingslager, «um mögliche Infektionsketten zu verhindern und damit auch die Familien der Spieler und Staff-Mitarbeiter zu schützen.» Das erste Spiel gegen den HSV ist aktuell nicht gefährdet.

#S04-Update: Nachdem am Montag (19.7.) ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet worden war, hat die Auswertung des PCR-Tests diesen Befund bestätigt.



Die betroffene Person bleibt in häuslicher Isolation, das Team begibt sich in ein freiwilliges Quarantäne-Trainingslager ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) July 20, 2021

Beim Gegner vom Freitag verlief die Vorbereitung ebenfalls suboptimal. Gemäss der «Bild» wurden dem sechsfachen deutschen Meister falsche Trikots geliefert. Auf den Auswärtstrikots sei ein alter Trikotsponsor aufgedruckt. Nach 14 Jahre langer Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft «Emirates» wurde diese vor einem Jahr beendet. Seit der letzten Saison fungiert «Orthomol» als neuer Hauptsponsor des HSV.

Bild: IMAGO / Jan Huebner

Dies scheinen beim Trikot-Hersteller Adidas aber noch nicht alle mitbekommen zu haben. Auf den gelieferten Auswärtstrikots sei nämlich noch der Emirates-Schriftzug zu lesen. So werden die Hamburger bei den ersten beiden Auswärtsspielen in den weissen Heimtrikots auflaufen. Adidas will die richtigen Trikots bis zum 5. Spieltag liefern. (nih)

