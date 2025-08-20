Das MySports-Moderations-Team (v.l.n.r. Jann Billeter, Daniela Milanese, Matthias Röthlisberger) Bild: mysports

National League bleibt bei MySports – Liga und Sunrise verlängern bis 2035

Die TV-Rechte der Schweizer Eishockeyliga National League bleiben bei Mysports. Sunrise und die Liga verlängern die Medienpartnerschaft bis 2035.

Die höchste Schweizer Eishockeyliga bleibt auch künftig beim Sunrise-Sender MySports zu sehen. Die National League und der Schweizer Telekom-Konzern haben die Medienpartnerschaft vorzeitig um acht weitere Jahre bis 2035 verlängert. Der neue Vertrag umfasst wie bisher die Live- und Highlight-Rechte aller National-League-Spiele in der Regular Season und den Playoffs.

Im Juni hatte die Liga die TV-Rechte ab der Saison 2027/28 neu ausgeschrieben. In der Mittelung heisst es: «Sunrise konnte mit ihrem starken Engagement für den Eishockeysport die National League überzeugen und sich gegen die Mitbewerber durchsetzen.»

Free-TV-Situation bleibt gleich

Für die Livespiele im Free-TV führt MySports die Kooperationen mit CH Media (auch watson ist Teil von CH Media) in der Deutschschweiz, mit Léman Bleu & La Télé in der Romandie und mit TeleTicino im Tessin fort. Es werden weiterhin ausgewählte Spiele der Regular Season sowie ein Livespiel pro Playoff-Runde im Free-TV zu sehen sein.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier. Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Noch nicht bekannt ist, welche Sender für die Highlight-Inhalte im frei verfügbaren Fernsehen zum Zuge kommen. Diese Rechte werden sowohl von der National League wie auch von MySports vergeben. Die Verhandlungen mit den künftigen Partnern seien noch im Gang, heisst es in der Medienmitteilung von Sunrise und National League.

Details zu den finanziellen Konditionen des neuen TV-Deals wurden keine bekannt. Die TV-Rechte der Swiss League und auch die Länderspiele der Nationalmannschaft sind wie bis anhin nicht Teil des Vertrages. Ihre Rechte werden separat verhandelt. (abu/sda)