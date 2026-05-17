USA feiert ersten Sieg an der WM – Slowakei mit dem zweiten Gruppensieg
Gruppe A
Grossbritannien – USA 1:5
Titelverteidiger USA feiert an der WM in Zürich und Freiburg den ersten Sieg. Nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen die Schweiz gewinnen die Amerikaner ihr zweites Spiel gegen Grossbritannien 5:1.
Das Duell zwischen dem Weltmeister und dem Aufsteiger blieb lange eng. Nach 40 Minuten führte der Favorit lediglich 2:1. Erst mit einem Doppelschlag innert 15 Sekunden zu Beginn des Schlussdrittels sorgte die USA für klare Verhältnisse.
Die Tabelle:
Gruppe B
Italien – Slowakei 1:4
Die Slowakei gewinnt ihre zweite Partie an diesem Turnier in Freiburg 4:1 gegen den Aufsteiger Italien. Den Ehrentreffer und damit auch das 1. Tor der italienischen Nationalmannschaft an dieser WM schoss der 19-jährige Gabriel Nitz. (car/sda)
Die Tabelle:
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