bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Challenge League

Challenge League: Aarau patzt erneut, Vaduz steigt direkt auf

Serge Mueller von Aarau beim Super League und Challenge League Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Aarau und dem FC Yverdon vom Freitag, 15. Mai 2026 in Aarau. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Aarau stolpert in der letzten Runde über Yverdon.Bild: keystone

Aarau verspielt 2:0 und vermasselt den direkten Aufstieg – Vaduz in der Super League

15.05.2026, 22:0815.05.2026, 22:17

Der FC Vaduz holt den Zweitligatitel und steigt in die Super League auf. Während die Liechtensteiner gegen Wil 3:1 gewinnen, verspielt Aarau gegen Yverdon eine 2:0-Führung und muss in die Barrage.

Vaduz, das nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Aarau in der vorherigen Runde die Tabellenführung verloren hatte, erledigte seine Aufgabe in Wil souverän. Bis zur 48. Minute zogen die Gäste auf 3:0 davon und gerieten auch nach dem Anschlusstreffer des Heimteams nie ernsthaft ins Zittern.

Aarau muss in die Barrage

Ganz anders verlief der Abend auf dem Brügglifeld, wo Aarau die hervorragende Ausgangslage dramatisch aus der Hand gab. Nach dem Treffer zum 2:0 in der 42. Minute schien das Heimteam bereits wie der sichere Aufsteiger. Doch die Gäste aus Yverdon bewiesen grosse Moral und gaben sich trotz der für sie fehlenden sportlichen Bedeutung der Partie nicht geschlagen. Ein Tor unmittelbar vor dem Pausenpfiff brachte die Hoffnung bei den Waadtländern zurück. In der 63. Minute sorgte Antonio Marchesano mit dem Ausgleich zum 2:2 schliesslich für Entsetzen im Stadion.

Aarau muss nun in der Barrage gegen die Grasshoppers antreten. Das Hinspiel findet bereits am Montag in Aarau statt, das Rückspiel folgt am Donnerstag in Zürich.

Derweil feiert Vaduz den insgesamt vierten Aufstieg in die höchste Schweizer Spielklasse. Erstmals gelang dieser 2008, danach erneut 2014 und 2020. Zuletzt spielte die Mannschaft fünf Jahre in der Challenge League und lieferte sich in dieser Saison mit Aarau einen packenden Zweikampf, der in der Schlussrunde seinen letzten spektakulären Wendepunkt erlebte. (sda)

Mehr Fussball-Geschichten:
Nagelsmann feuert Neuer-Gerüchte wieder an – der Goalie steht wohl auf WM-Kaderliste
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Super-League-Absteiger seit 2005
1 / 26
Die Super-League-Absteiger seit 2005
2024: FC Stade Lausanne-Ouchy
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
NHL-Profi Philipp Kurashev verpasst die Heim-WM
Lange blieb unklar, ob Philipp Kurashev die Schweiz an der am morgigen Freitag beginnenden Heim-WM vertreten können wird. Nun teilte der Schweizer Eishockeyverband mit: Der 26-jährige Center der San Jose Sharks fällt aus gesundheitlichen Gründen aus. Die medizinischen Werte würden derzeit keinen Einsatz des NHL-Profis zulassen.
Zur Story