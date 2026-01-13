sonnig
DE | FR
burger
Sport
Chat-Futter

Chat-Futter: Abbey Murphy wohl mit dem Assist des Jahres

Chat-Futter

Diesen traumhaften Assist musst du einfach gesehen haben

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
07.04.2023, 13:1813.01.2026, 16:23
Schicke uns deinen Input
avatar
Abbey Murphy lässt ihre Gegnerin stehen und liefert wohl den Assist des Jahres

UFC-Kämpferin Angela Hill hat vor dem Wiegen wohl etwas vergessen – und nimmt es mit Humor

Merkt euch den Namen Adam Jiricek!
Das muss man sich erst einmal getrauen: In der Verlängerung des Spiels zwischen Tschechien und Finnland an der U20-WM erzielte Adam Jiricek den 2:1-Siegtreffer mit dem Stock zwischen den Beinen. Ein Wahnsinnstor des 19-Jährigen, der 2024 an 16. Stelle des NHL-Drafts ausgewählt wurde, aber noch nicht bei den St. Louis Blues spielt.
Ricky Evans tanzt an der Darts-WM mit den Cheerleaderinnen um die Wette
Diesen Check spürt sogar der Ersatzgoalie (unfreiwillig)
(KHL) Markus Phillips body checks Vitaly Pinchuk into his backup goalie on the bench
byu/georgin_95 inhockey
Ob van der Poel nach dem Rennen noch eine Siegerzigarre brauchte?
Mathieu van der Poel gewann das Cyclocross-Rennen im belgischen Hofstade und erfüllte sich damit einen Kindheitstraum. Doch der 30-jährige Niederländer wurde einmal mehr Opfer einer Fan-Attacke – in Paris-Roubaix schmiss ihm ein Fan eine volle Getränkeflasche an, er wurde auch schon bespuckt oder mit Bier beworfen. Dieses Mal blies ihm ein Fan den Rauch eines Vapes direkt ins Gesicht. Van der Poel war davon zwar «ein bisschen geschockt. Ich habe gesehen, dass da etwas auf mich zukommt, aber nicht genau was.» Doch nahm er den Vorfall gleichzeitig mit Humor. Die Geschmacksrichtung habe er nicht erkennen können, verriet er. «Gestern in Koksijde habe ich Gras gerochen, das war es diesmal nicht.»
Wer überträgt heute Abend Lacrosse?
Im Spiel der Rochester Knighthawks und den Philadelphia Wings in der nordamerikanischen Lacrosse-Liga NLL kam es zu diesem Highlight:


Rylan Hartley von den Knighthawks darf im Duell gegen Nick Camude wohl als Punktsieger gewertet werden.
Wie Gott ihn schuf
Und ganz, ganz viel Training. Cristiano Ronaldo zeigt sich nach dem Besuch in der Sauna:
Mehr Sport:

Extra für dich ausgewählt:

10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
1 / 27
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart

Danijel Sturm: Auf welcher Position der slowenische Nationalspieler spielt, kannst du dir ja denken.
quelle: keystone / anthony anex
Auf Facebook teilenAuf X teilen
14 Sport-Typen, die jeder in seinem Freundeskreis hat
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Scharfschütze tötet Ex-Präsidenten von Korsika-Fussballklub – an Beerdigung seiner Mutter
Auf Korsika wird ein Ex-Anführer der Nationalisten während der Beerdigung seiner Mutter erschossen. Schon 2008 entging die Insel-Grösse einem Mordanschlag.
Auf Korsika ist der ehemalige Nationalistenchef Alain Orsoni bei der Beerdigung seiner Mutter erschossen worden. Der 71-Jährige sei am Nachmittag aus der Entfernung mit einem einzigen Schuss getötet worden, berichtete die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft. Der tödliche Anschlag soll laut Medienberichten abgelaufen sein wie in einem Mafia-Film.
Zur Story