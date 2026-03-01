Timo Meier jubelt nach seinem Treffer. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Meier und Hischier treffen bei New Jerseys seltenem Sieg + Nashville verliert gegen Dallas

St. Louis Blues – New Jersey Devils 1:3

Nico Hischier: 1 Tor, 2 Schüsse, 1 Block, TOI: 18:33

Timo Meier: 1 Tor, 8 Schüsse, 3 Blocks, 2 Checks, TOI: 19:16

Jonas Siegenthaler: 2 Blocks, 1 Check, TOI: 21:19

Pius Suter: 1 Assist, TOI: 19:51

Die New Jersey Devils gewinnen in der NHL erstmals nach fünf Niederlagen wieder – und Timo Meier und Nico Hischier erzielen beim 3:1 in St. Louis wichtige Tore.

Die New Jersey Devils halten ihre – nur noch kleinen – Hoffnungen auf die Playoffs aufrecht. Nach einer Serie von fünf Niederlagen in Folge gewann das Team aus Newark auswärts 3:1 gegen die St. Louis Blues. Timo Meier eröffnete das Skore in der 26. Minute und wurde am Ende als bester Spieler der Partie ausgezeichnet. Nico Hischier sicherte den Sieg mit dem 3:1 ins Leere Tor. Dazwischen hatte Pius Suter beim einzigen Treffer des Heimteams zum 1:2 den entscheidenden Pass gegeben.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: YouTube/NHL

San Jose Sharks – Edmonton Oilers 5:4

Philipp Kurashev: 1 Assist, 1 Check, TOI: 13:32

Auch die San Jose Sharks beendeten eine Negativserie von fünf Niederlagen in Folge. Im Heimspiel gegen die Edmonton Oilers setzten sich die Sharks mit 5:4 gegen die Edmonton Oilers durch. Philipp Kuraschew bereitete das 4:3 vor. Trotzdem sieht es aktuell nicht danach aus, als würde San Jose die Playoffs erreichen.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: YouTube/NHL

Dallas Stars – Nashville Predators 3:2 n. V.

Lian Bichsel: 4 Checks, TOI: 15:33

Roman Josi: 3 Schüsse, 1 Block, 1 Check, TOI: 29:09

Ebenfalls nicht auf Playoff-Kurs sind Roman Josi und de Nashville Predators. Der Captain des Schweizer Olympiateams unterlag bei den Dallas Stars mit dem derzeit im Nationalteam nicht erwünschten Verteidiger Lian Bichsel 2:3 nach Verlängerung. Bichsel dürfte mit Dallas die Playoffs erreichen.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: YouTube/NHL

Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 2:6



Janis Moser: 2 Schüsse, 1 Block, 1 Check, TOI: 15:46

Zum ersten Mal seit Mitte Dezember verlieren die Tampa Bay Lightning zwei Spiele hintereinander. Das Team aus Florida kassierte eine 2:6-Niederlage gegen die Buffalo Sabres. Der Schweizer Janis Moser blieb ohne Skorerpunkt. (riz/sda)