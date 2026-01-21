هدف صاروخي من يوسف رئيسي لاعب الشحانية— Bo7md - بوحمد (@bo7md6_) January 27, 2026
وخطأ فادح من عمر باري 🤯🤯 في اخر دقيقه ونص
اخ ياعمر باري العمر له احكام 😔#كأس_QSL pic.twitter.com/6HivuGfBwd
Bitter, wenn du so in der Nachspielzeit das Spiel noch verlierst 🙈
Sinner haut mal wieder einen Zauberschlag aus 🥵
Jannik Sinner, dropping bangers already 🤯— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026
In other news, the sky is blue.@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/TlZd4IvXsL
LASK-Fans geben den Junioren ein unvergessliches Erlebnis
Fans supporting the U9s at a tournament in Austria
Nächstes Mal stellen wir Crouch aufs Dach, der hätte den gehabt!
It’s a bit windy at the Arbroath v Greenock match tonight…— Niven and Lord Mac (@IanDannis) January 23, 2026
😂😂
Right out the fuckin stadium…🤣
💨 pic.twitter.com/AvAjnDP2Ip
Das kann doch alles gar nicht wahr sein!
¡INSÓLITO! Zabala tuvo el penal para darle el triunfo a Colo Colo pero la quiso picar, se la atajó Aguerre y SE LESIONÓ.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 22, 2026
🏆 #Serie2026
Der verschossene Penalty war weniger schlimm, es war nur ein Freundschaftsspiel. Die Verletzung dagegen war offenbar nicht nur vorgetäuscht. Offenbar erlitt Zavala eine Prellung der Kniescheibe.
Aus der Abteilung «Dumm gelaufen»
Juventus 2 - Benfica 0 Pavlidis escorrega e falha penalty (80)
Da liegt einmal kein Spieler hinter der Mauer und schon schlägt's ein
Da soll noch einer sagen, Mbappé verteidige nie
Dumm gelaufen!
Abbey Murphy lässt ihre Gegnerin stehen und liefert wohl den Assist des Jahres
UFC-Kämpferin Angela Hill hat vor dem Wiegen wohl etwas vergessen – und nimmt es mit Humor
Merkt euch den Namen Adam Jiricek!
ADAM JIRICEK GOES BETWEEN HIS LEGS FOR THE OVERTIME WINNER 😱🚨— TSN (@TSN_Sports) December 29, 2025
CZECHIA WINS A THRILLER IN STYLE 🇨🇿 #WorldJuniors pic.twitter.com/s7mH67VwQR
Ricky Evans tanzt an der Darts-WM mit den Cheerleaderinnen um die Wette
I wanna take you there 🎶— Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) December 29, 2025
Ricky Evans brings the pom-poms out for an ICONIC entrance 🫶 pic.twitter.com/DDQaaLsRIv
Diesen Check spürt sogar der Ersatzgoalie (unfreiwillig)
Ob van der Poel nach dem Rennen noch eine Siegerzigarre brauchte?
❌ Lamentable actitud de un aficionado con Van der Poel.#X2OTrofee pic.twitter.com/hdk0HOJm8G— Eurosport.es (@Eurosport_ES) December 22, 2025