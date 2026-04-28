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Chat-Futter: Flyers-Goalie Dan Vladar kassiert unglückliches Gegentor

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Dieses Tor hat ein Playoff-Spiel entschieden 🙈

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
28.04.2026, 13:3928.04.2026, 13:39
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Dieses Gegentor hat ein Playoff-Spiel entschieden 🙈
Dan Vladar, Goalie bei den Philadelphia Flyers greift zuerst daneben und schiebt den Puck dann mit den Beinen selbst über die Linie.

[PHI 2 - PIT (3)] Letang throws the puck on net and Vladar misses it with his glove. Puck hits the backwall and bounces off him for the go ahead goal
by
u/daKrut in
hockey
Mainoo mit dem Assist des Jahres, doch dann … 🙈
Erst vier Minuten sind gespielt, da tanzt sich Manchester Uniteds Mittelfeldspieler Kobbie Mainoo durch die ganze Brentford-Abwehr. In extremis legt er rüber auf AmadDiallo, der nur noch ins leere Tor einzuschieben braucht – doch der Ivorer trifft das Tor nicht.


Manchester United - Brentford 4' - Kobbie Mainoo Dribble + Amad Chance
by
u/Grekm8 in
soccer
Bei diesem Treffer entschieden buchstäblich Millimeter
Die Anaheim Ducks gewinnen in der 1. Runde der Stanley-Cup-Playoffs das vierte Spiel und führen gegen die Edmonton Oilers nun mit 3:1. Das entscheidende Tor von Ryan Poehling in der Verlängerung war aber eine mehr als nur knappe Entscheidung. Der Puck war wohl wenige Millimeter hinter der Linie. Was meinst du?


Wenn drei denselben Ball wollen ... – kuriose Eckball-Variante im Asian Champions-League-Final

Corner kick routine from Machida Zelvia today in the Asian Champions League Final
by
u/darshi1337 in
soccer
Loïc Meillard und Zoé Chastan haben geheiratet

In wenigen Stunden vom Hockey-Tempel zur Unihockey-Arena
Nur wenige Stunden nachdem in Fribourg Spiel 4 im Playoff-Final zwischen Gottéron und Davos zu Ende gegangen ist, gehen in Freiburg die Unihockey-Superfinals über die Bühne. Innert weniger Stunden wurde der Hockey-Tempel in eine Unihockey-Arena verwandelt.


DIESE Fan-Choreo der Go Ahead Eagles 🥰
27 Jahre lang hat Carla Wittig bei den Go Ahead Eagles die Trikots gewaschen. Für ihre Treue haben sich die Fans des niederländischen Erstligisten am Donnerstag vor dem 0:0 gegen Feyenoord mit einer Choreo bedankt:
Diese Schweizer sind im Panini-Album der WM 2026 drin


Und hier noch das ganze (leere) Panini-Album durchgeblättert:
NHL-Goalie kassiert Tor von der Mittellinie
Ei Papi schau, ein Jubeltubel!
Carson Mello lässt es am Delaware Marathon austrudeln – der Sieg scheint ihm sicher. Da prescht von hinten Joshua Jackson heran und schnappt sich praktisch aus dem Nichts noch den Sieg:
Buffalo feiert die Rückkehr in die Stanley-Cup-Playoffs
Zum ersten Mal seit 14 Jahren haben sich die Buffalo Sabres für die Stanley-Cup-Playoffs qualifiziert und treffen in der ersten Runde auf die Boston Bruins – und die Fans stimmen sich mit speziellen Methoden auf dieses Duell ein.


Wenn ManCity siegt, feiert auch Disco-Haaland

Vogelwilde Partie in Australien
Beim Spiel zwischen Melbourne Victory und den Newcastle United Jets FC sorgten zahlreiche Möwen dafür, dass es zu einer vogelwilden Partie kam und zwischenzeitlich nicht einmal der Ball zu sehen war. Die kuriose Partie in Melbourne endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Kuss auf die Nuss: Auf diese kuriose Art bedankt sich ein Spieler beim Schiedsrichter, dass der Treffer zählt
Mit Köpfchen versenkt
In Paraguays Primera Division gewinnt Olimpia auswärts bei Club Rubio Nu mit 2:0. Sebastian Ferreira schnürt einen Doppelpack – und ganz sicher hat er sein zweites Tor exakt so im Training geübt …

Der ungewöhnliche Penalty-Treffer ab 0:45 Min.
Das Autorennen hinter dem Velorennen
Eine gute Positionierung vor dem Kopfsteinpflaster ist bei Paris-Roubaix auch für die Begleitfahrzeuge das A und O:
Wo sind bloss meine Karten?!

Referee forgets to take the cards during the match between Huesca and Deportivo.
by
u/Sparky-moon in
soccer
Da kann jeder Torero froh sein, dass Medwedew kein Stier ist
Bei der 0:6, 0:6-Niederlage gegen Matteo Berrettini in der 2. Runde in Monte Carlos ist Daniil Medwedew mit seinem Schläger hart ins Gericht gegangen. Das Publikum hatte daran seinen Spass:
But How…ald?!
Curlerin Carole Howald gelingt ein mirakulöser Stein:

Dieser Clip von YB-Stürmer Bedia geht gerade viral
YB-Stürmer Chris Bedia ist beim Spiel gegen Basel einfach am «viben» – doch der Fangesang, zu dem er wippt, kommt aus der Basler Fankurve. Als Bedia merkt, dass er dabei gefilmt wird, reagiert er lustig ertappt.


Chris Bedia of Young Boys vibing with the choir of opposition fans before realising that the camera is on him.
by
u/Sparky-moon in
soccer
Die UTS gastiert in Nîmes
Für den «Ultimate Tennis Showdown» liessen sich die Verantwortlichen nicht lumpen. Gespielt wurde im Amphitheater der französischen Stadt:
Das ist der neue Torsong der Schweizer Eishockey-Nati
Seit etwa zwei Jahren feiert die Schweizer Eishockey-Nati ihre Tore mit dem Song «Richi» von der Stubete Gäng. Nun wurde dem Lied gemeinsam mit DJ Gucci Brösmeli ein neuer Anstrich verpasst. Auch Nati-Trainer Patrick Fischer ist im Lied «Schwiiz! Ich ha gseit du söllsch di hebe!» zu hören. In den Vorbereitungsspielen sowie bei der Heim-WM wird das Lied in den Stadien bereits zu hören sein.

Zuletzt gab es Ärger bezüglich des Lieds «Richi», das sich auf die Auswandererfamilie Schönbächler bezieht. Die Familie beschwerte sich darüber, dass dieser ohne ihre Einwilligung entstand, obwohl die Stimme von Hermann Schönbächler zu hören ist. Der Schweizer Eishockeyverband wollte den Torsong aber schon zuvor und unabhängig davon ändern. Die Stubete Gäng entschuldigte sich und versprach, ihr Lied ebenfalls anzupassen.
Sogar um den Lego-WM-Pokal streiten sich Messi und Ronaldo

Singt Fischer himself den Nati-Torsong?
Der Schweizerische Eishockey-Verband hat ein Video mit Gesangsaufnahmen von Nationaltrainer Patrick Fischer veröffentlicht. Womöglich handelt es sich um den neuen Torsong für die WM in der Schweiz.

Die «Stubete Gäng» musste an diesem Änderungen vornehmen. Nun soll sich nicht mehr Richi «hebe», sondern die Schweiz. Der Song soll am Freitag veröffentlicht werden. (ram)

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