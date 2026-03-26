Die Band Stubete Gäng an den Swiss Music Awards 2024. Bild: KEYSTONE

Stubete Gäng äussert sich zu «Richi»-Streit – und will Song ändern

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Vor knapp einer Woche machte der Auswanderer Hermann Schönbächler seinem Ärger Luft und kritisierte den Song «Richi» der Stubete Gäng. Dieser verletze die Würde seines Sohnes, da er den aus der SRF-Sendung «Auf und davon» bekannten Ausruf «Jaa Richiii! I ha gseit, du söusch di guet häbe!» enthält. Nun richtet sich die Stubete Gäng direkt an die nach Kanada ausgewanderte Familie – und kündigt zugleich eine überarbeitete Version ihres Songs an.

In dem Statement, das «Blick» vorliegt, heisst es:

«Liebi Familie Schönbächler



Natürlich respektiered mir üche Wunsch, dass am Hermann sini Stimm nümme Teil vo üsem Lied sell sii. Drum wärded mir die aktuelli Version sobald wie möglich dur eini ohni Hermann ersetze.



Üsi Absicht isch es nie öpper z verletze. Üsi Musig söll Mänsche zämebringe und Freud mache.



Liebi Grüess uf Kanada,

Stubete Gäng»

Begleitet wird das Statement laut «Blick» von einem Bild einer weissen Flagge. Wann die neue Version des Songs «Richi» veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. (hkl)