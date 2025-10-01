bedeckt
Chat-Futter: So bringst du Lionel Messi zum Lachen …

So bringst du Lionel Messi zum Lachen …

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
07.04.2023, 13:1801.10.2025, 10:28
Schicke uns deinen Input
avatar
So bringst du Lionel Messi zum Lachen
Lionel Messi's reaction to fan chanting "Ankara Messi” during a street game
byu/Srihari_stan insoccer


Damit spielte der Fan auf den Kommentar zu Messis legendärem Tor gegen Getafe an, in welchem er den Ausdruck «encara Messi», also «immer noch Messi», mehrfach wiederholte:
Der Klassiker:
Gala-Fans zünden vor dem Champions-League-Spiel ein kleines Feuerwerk vor dem Team-Hotel des FC Liverpool.
Alcaraz zaubert mal wieder 😍
Und jetzt: Einfach das schönste Tor dieses Fussball-Wochenendes
Hearts [1] - 0 Falkirk - Alexandros Kyziridis (outrageous goal)
byu/nylasor52 insoccer
Kevin Fialas Frau Jessica verrät sein grösstes Talent 🙉
Die LA Kings besuchten Kevin Fiala und seine Familie in Zürich – und liessen den NHL-Star lustige Tweets seiner Frau Jessica vorlesen.


Kein Wunder, fallen die Fussballer bei der kleinsten Berührung gleich um
Kleiner Sehtest: Findest du die Schienbeinschoner vom 17-jährigen Harry Howell (links), der hier gerade mit dem 39-jährigen James Milner feiert?





Nicht? Hier kommt die Auflösung:
Für das bisschen gibt's Rot?
Ronald Matarrita vom costa-ricanischen Klub Alajuelense kann es kaum glauben, dass er für dieses Foul vom Platz fliegt. Wir können es sehr wohl glauben und mit jeder Zeitlupe noch mehr:
Ronald Matarrita (Alajuelense) Straight red card against Motagua in Central American cup
byu/Secret_Flight_2669 insoccer
Einen solchen Catch hast du im Baseball wahrscheinlich noch nicht gesehen
Nationals CF Jacob Young keeps his concentration and improvises to make a great catch vs the Mets.
byu/Oldtimer_2 insports
Dieser! Pass! Von! Messi!
Lionel Messi schiesst beim 3:2-Sieg von Inter Miami gegen DC United zwei Tore und er bereitet einen Treffer mit einem magistralen Zuspiel vor:
Jamie Vardy lernt nach seinem Wechsel zu Cremonese Italienisch
Jamie Vardy learning Italian
byu/bigwallclimber insoccer
Was für eine Po-rade!
Hugo Lloris stoppt einen Penalty auf ungewöhnliche Art und Weise. Dank einem Hattrick seines Teamkollegen Heung-min Son gewinnt LAFC gegen Real Salt Lake 4:1.
Hugo Lloris (LAFC) interesting penalty save vs Real Salt Lake 56'
byu/MUFColin insoccer
40 Jahre und kein Bisschen müde
Stan Wawrinka (ATP 149) hat es immer noch drauf! Der mittlerweile 40-jährige dreifache Grand-Slam-Sieger steht beim Challenger Turnier im französischen Rennes im Viertelfinal. Dafür bezwang er den Franzosen Dan Added (ATP 235) mit 6:3 und 6:4 und holte sich auch den schönsten Punkt des Spiels. Bei seinem «Tweener» beweist Wawrinka, dass er auch immer noch ziemlich flink zu Fuss ist.

Diesen Penalty musst du gesehen haben
Kanadischer Premieminister: «Wir befinden uns in einer Krise … McDavid hat keinen Vertrag»
Seit dem 1. Juli könnte Connor McDavid bei den Edmonton Oilers eine frühzeitige Vertragsverlängerung unterschreiben – noch hat er das aber nicht getan. Mit jedem Tag wachsen natürlich die Spekulationen, dass er im Sommer 2026 woanders unterschreibt. Eine veritable Krise, witzelt jetzt sogar Kanadas Premierminister Mark Carney in einer Rede. Carney, der selbst aus Edmonton stammt, verspricht: «Connor, wenn wir in unserem Budget fürs nächste Jahr irgendetwas machen können, um den Cup zurück nach Kanada zu bringen, lass es uns wissen.»

Mark Carney addresses the Mcdavid contract extension
byu/averysadplant inhockey
Der verletzte Ralf Rangnick weiss sich zu helfen
Weil Österreich-Trainer Ralf Rangnick Probleme mit seinem Sprunggelenk hat, war er am Dienstagabend in der WM-Qualifikation beim 2:1-Sieg seines Teams in Bosnien-Herzegowina mit einem E-Bike unterwegs. Er habe Sorgen gehabt, es nicht rechtzeitig zu Beginn der zweiten Hälfte von der Kabine auf die Trainerbank zu schaffen.

An injured Ralf Rangnick on his E-Bike at half time
byu/Felixomania insoccer
Stolperer mit fatalen Folgen für dieses Maskottchen


10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
1 / 26
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
Marco Velo: 3 x italienischer Meister im Zeitfahren.
quelle: ap / peter dejong
14 Sport-Typen, die jeder in seinem Freundeskreis hat
Video: watson
