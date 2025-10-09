Ruag-Verwaltungsratspräsident Jürg Rötheli informierte am Donnerstag über das Projekt «Rigi». Bild: keystone

«Meilenstein für die Ruag»: Verwaltungsratspräsident informiert über F-35-Montage

Der bundeseigene Rüstungskonzern darf im Rahmen des Projekts «Rigi» einzelne F-35-Jets teilweise selbst verbauen. Heute informieren armasuisse, Ruag und Lockheed Martin über das Projekt.

Projekt «Rigi»: So hat die Ruag den Auftrag getauft, der es ihr erlaubt, vier der 36 F-35-Jets, die die Schweiz bestellt hat, teilweise selbst zu montieren. Darüber hatte sich die Ruag mit Lockheed Martin, dem US-amerikanischen Hersteller des F-35, verständigt.

Heute informieren Ruag, Lockheed Martin und Armasuisse am Militärflugplatz Payerne über die Zukunft des Projekts.

Wichtiges Know-How

Durch die Endmontage und das Testen der vier F-35 baue die Ruag bedeutendes, sicherheitsrelevantes Wissen betreffend Betrieb, Wartung und Unterhalt auf, hiess es seitens des Rüstungskonzerns. Dieses Wissen ermögliche es, die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe langfristig in der Schweiz zu gewährleisten und die Sicherheit der Schweiz substanziell zu stärken.

Dass die Ruag dieses Vertrauen von Lockheed Martin, der US-Regierung, der Armasuisse und dem VBS erhalten hat, sei ein starkes Bekenntnis zur operativen Leistungsfähigkeit des Rüstungskonzerns.

Das Projekt «Rigi» ist Teil der sogenannten Gegengeschäfte, die die Schweiz im Rahmen des Kaufs der F-35-Jets mit Lockheed Martin abgeschlossen hat. Demnach muss Lockheed Martin Aufträge im Umfang von 60 Prozent des Kaufpreises an Schweizer Unternehmen vergeben.

Genau dieser Kaufpreis hat jüngst für viel Gesprächsstoff gesorgt. Die Schweiz hat die 36 F-35-Jets für ursprünglich «höchstens 6 Milliarden Franken» gekauft. So stand es zumindest im Abstimmungsbüchlein, als die Schweiz im September 2020 über die Beschaffung des F-35 abstimmte. Die Stimmbevölkerung stimmte dem Kauf mit 50,1 Prozent zu.

Ein F-35-Jet auf dem Flughafen Payerne während der Evaluation im Juni 2019. Bild: keystone

Dementsprechend ging die Schweiz davon aus, dass die 6 Milliarden ein Fixpreis sind. Lockheed Martin sieht das anders und kündigte im Sommer an, die 36 Jets würden neu bis zu 7,3 Milliarden Franken kosten.

In der Folge war unklar, ob das Konsequenzen für das Projekt «Rigi» haben könnte. Ende September gab Verteidigungsminister Martin Pfister (Die Mitte) aber bekannt, am Projekt festhalten zu wollen.

Am Donnerstag besucht Bundesrat Pfister den Militärflugplatz Payerne. Um 11 Uhr ist eine Medienkonferenz mit Rüstungschef Urs Loher, dem Ruag-Verwaltungsratspräsident Jürg Rötheli geplant. Daran teil nimmt auch Patrick Nyfeler, Regionalverantwortlicher Schweiz für Lockheed Martin.

Bundesrat Pfister wird um 14 Uhr vor die Medien treten. Beide Pressekonferenzen gibt es live im Stream auf watson.

(her/sda)