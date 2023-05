Die Schweizer Eishockey-Nati ist im WM-Viertelfinal – ohne zu spielen

Noch bevor sie am Samstagnachmittag zu ihrem fünften von sieben Gruppenspielen gegen Kanada antritt, steht die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an der WM in Riga als Viertelfinalist fest.

Wahnsinn in Basel – Fiorentina schiesst sich in der 129. Minute in den Final

Andy Diouf ist Basels ruhender Pol im Scheinwerferlicht

Andy Diouf glänzt auf europäischer Bühne immer wieder mit Top-Leistungen. Der 19-jährige Franzose wollte seine Karriere in Basel in Schwung bringen, nun dürfte er dem FCB vielleicht schon bald einen Millionengewinn bescheren.

Das Licht ist schummrig, die Wände sind kahl und kalt. Es erinnert nichts an Glamour und Rampenlicht an diesem Donnerstagabend. Doch hätte jemand im Stadio Artemio Franchi einen Scheinwerfer griffbereit, er wäre mit Sicherheit auf Andy Diouf gerichtet. Der 19-jährige Franzose ist an diesem Abend, an dem der FC Basel dank eines 2:1-Sieges gegen die ACF Fiorentina einen ersten Schritt macht in Richtung Final der Conference League, einer der Protagonisten.