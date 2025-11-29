Fribourg schlägt SCB in letzter Minute ++ ZSC und Davos mit Overtime-Pleiten

Fribourg – Bern 2:1

Das Zähringer Derby ist lange eine zähe Angelegenheit: Trotz Freiburger Überlegenheit geht der SC Bern in der 57. Minute durch Marc Marchon in Führung. Doch Fribourg-Gottéron setzt danach alles auf eine Karte und nimmt knapp zwei Minuten vor Schluss Goalie Reto Berra vom Eis. Mit Erfolg: Sandro Schmit trifft 88 Sekunden vor Schluss zum 1:1. Doch damit nicht genug: 26 Sekunden vor dem Ende erzielt Attilia Biasca den Siegtreffer für Gottéron. Auch die folgende Coach's Challenge des SCB rüttelt am Ende nicht mehr an der Berner Niederlage.

Fribourg-Gottéron - Bern 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

9372 Zuschauer (ausverkauft). - SR Stolc/Wuorenheimo, Altmann/Jusi.

Tore: 57. Marc Marchon (Ritzmann, Loeffel) 0:1. 59. (58:32) Schmid (Nemeth, Rathgeb) 1:1 (ohne Torhüter). 60. (59:34) Biasca (Borgström, Bertschy) 2:1.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 2mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Sörensen; Bemström.

Fribourg-Gottéron: Berra; Glauser, Streule; Rathgeb, Kapla; Johnson, Nemeth; Jecker; Sörensen, De la Rose, Schmid; Bertschy, Borgström, Biasca; Sprunger, Walser, Nathan Marchon; Nicolet, Dorthe, Gerber; Etter.

Bern: Zurkirchen; Loeffel, Lindholm; Untersander, Füllemann; Jakowenko, Rhyn; Kindschi; Bemström, Aaltonen, Ejdsell; Vermin, Graf, Lehmann; Levin Moser, Ritzmann, Marc Marchon; Schild, Alge, Schenk.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Wallmark (verletzt), Bern ohne Baumgartner, Häman Aktell, Kreis, Merelä, Simon Moser, Müller, Scherwey (alle verletzt). Fribourg-Gottéron von 58:15 bis 58:32 ohne Torhüter. Bern ab 59:34 ohne Torhüter.

Der SCB sah gegen Fribourg bereits den Sieg vor Augen. Bild: keystone

ZSC Lions – SCL Tigers 2:3 n.V.

Die ZSC Lions feierten vor dem Spiel gegen die SCL Tigers das 1001. National-League-Spiel von Captain Patrick Geering, der noch nie für einen anderen Klub als den ZSC auflief. Zu feiern haben die Zürcher daneben im Moment wirklich nicht viel. Auch gegen die Langnauer, die sich selber in einer Schaffenskrise befinden, setzte es wieder eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung ab – nach einer 2:1-Führung bis zur 59. Minute. Von den letzten sieben Pflichtspielen haben die ZSC Lions bloss eines (und das sehr glückhaft gegen Ambri) gewonnen.

ZSC Lions - SCL Tigers 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) n.V.

11'559 Zuschauer. - SR Kaukokari/Stricker, Huguet/Bachelut.

Tore: 8. Lehtonen (Riedi) 1:0. 12. Bachofner (Lehmann, Salzgeber) 1:1. 49. Andrighetto (Frödén) 2:1. 59. Julian Schmutz (Salzgeber, Bachofner) 2:2. 63. (62:15) Rohrbach (Riikola/Powerplaytor) 2:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 2mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Aberg; Petersson.

ZSC Lions: Hrubec; Trutmann, Geering; Weber, Kukan; Oejdemark, Lehtonen; Ustinkov; Frödén, Grant, Andrighetto; Rohrer, Baechler, Riedi; Aberg, Andreoff, Gruber; Chris Baltisberger, Sigrist, Olsson; Henry.

SCL Tigers: Boltshauser; Meier, Riikola; Kinnunen, Erni; Lehmann, Phil Baltisberger; Paschoud; Petersson, Björninen, Mäenalanen; Rohrbach, Flavio Schmutz, Pesonen; Julian Schmutz, Salzgeber, Bachofner; Allenspach, Felcman, Lapinskis; Fahrni.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bader, Balcers, Hollenstein, Malgin, Marti (alle verletzt) und Schwendeler (krank), SCL Tigers ohne Petrini (verletzt).

Vor der Partie wird ZSC-Captain Patrick Geering für sein 1000. NL-Spiel geehrt. Bild: keystone

Servette – Davos 3:2 n.V.

Trotz weiterhin 14 Punkten Vorsprung ist der HC Davos in der Eishockey-Meisterschaft nicht mehr das souveräne Über-Team von Anfang Saison. Davos verliert in Genf gegen Servette mit 2:3 nach Verlängerung.

Von den letzten fünf Auswärtspartien verlor Davos deren vier – gegen Servette (0:7), Lausanne (2:3), Freiburg (3:5) und nun nochmals gegen Servette. Dazwischen gab es bloss den 3:0-Erfolg beim daheim schwachen SC Bern.

Genève-Servette - Davos 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) n.V.

6722 Zuschauer. - SR Ruprecht/Borga, Steenstra/Meusy.

Tore: 40. (39:29) Bozon (Praplan/Powerplaytor) 1:0. 45. Puljujärvi (Manninen, Granlund) 2:0. 57. Frick (Kessler/Powerplaytor) 2:1. 59. Zadina (Corvi, Stransky) 2:2 (ohne Torhüter). 61. (60:54) Puljujärvi (Vesey, Le Coultre) 3:2.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 3mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Granlund; Stransky.

Genève-Servette: Charlin; Saarijärvi, Berni; Rutta, Chanton; Karrer, Le Coultre; Sutter, Schneller; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Bozon, Jooris, Vesey; Praplan, Pouliot, Ignatavicius; Miranda, Verboon, Rod.

Davos: Aeschlimann; Fora, Dahlbeck; Guebey, Frick; Gross, Jung; Barandun; Frehner, Ryfors, Tambellini; Stransky, Corvi, Nussbaumer; Kessler, Egli, Zadina; Gredig, Waidacher, Lemieux; Parrée.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Hischier, Richard (beide verletzt) und Akeson (überzähliger Ausländer), Davos ohne Andersson, Asplund und Knak (alle verletzt). Davos von 57:56 bis 58:31 ohne Torhüter.

Die Davoser Aufholjagd in Genf wird nicht belohnt. Bild: keystone

Ambri – Biel 4:5 n.P.

Ambri-Piotta - Biel 5:4 (2:2, 1:2, 1:0, 0:0) n.P.

6429 Zuschauer. - SR Dipietro/Piechaczek, Cattaneo/Muggli.

Tore: 2. Pestoni (Formenton, Heed) 1:0. 7. Andersson (Sallinen, Hofer/Powerplaytor) 1:1. 10. Formenton (Virtanen, DiDomenico/Powerplaytor) 2:1. 15. Hultström (Andersson/Powerplaytor) 2:2. 31. Manix Landry (Joly) 3:2. 35. (34:17) Sylvegard 3:3. 36. (35:57) Dionicio (Neuenschwander, Rajala) 3:4. 57. DiDomenico 4:4.

Penaltyschiessen: Heed -, Neuenschwander -; Bürgler -, Rajala -; Joly -, Andersson -; DiDomenico -, Sylvegard 0:1; Pestoni 1:1, Hofer -; Sylvegard -, Joly 2:1.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 1mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Joly; Hofer.

Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Virtanen, Zgraggen; Heed, Zaccheo Dotti; Dario Wüthrich, Bachmann; Terraneo; Joly, Manix Landry, Miles Müller; DiDomenico, Tierney, Zwerger; Pestoni, De Luca, Formenton; Bürgler, Lukas Landry, Grassi; Kostner.

Biel: Säteri; Hultström, Zryd; Grossmann, Blessing; Dionicio, Stampfli; Burren; Sallinen, Haas, Rajala; Sylvegard, Andersson, Hofer; Cattin, Neuenschwander, Kneubuehler; Braillard, Cajka, Sablatnig; Christen.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Isacco Dotti, Heim (beide verletzt) und Cajkovsky (überzähliger Ausländer), Biel ohne Nicolas Müller (verletzt) und Laaksonen (überzähliger Ausländer).

Was für ein Hin und Her in Ambri. Bild: keystone

Ajoie – Zug 3:2 n.P.

Ajoie - Zug 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0) n.P.

Pruntrut. - 4708 Zuschauer. - SR Tscherrig/Ströbel, Gurtner/Bürgy.

Tore: 6. Senteler (Herzog) 0:1. 35. Hofmann (Tobias Geisser, Wingerli) 0:2. 45. Honka (Berthoud, Romanenghi) 1:2. 52. Cormier (Robin, Romanenghi) 2:2.

Penaltyschiessen: Senteler 0:1, Nättinen 1:1; Wingerli -, Turkulainen -; Kubalik -, Berthoud -; Hofmann -, Devos 2:1; Kovar -.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Ajoie, 3mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Honka; Kubalik.

Ajoie: Keller; Christe, Honka; Fischer, Fey; Pilet, Berthoud; Nussbaumer; Turkulainen, Devos, Nättinen; Wick, Gauthier, Mottet; Pedretti, Bellemare, Bozon; Robin, Romanenghi, Cormier; Veckaktins.

Zug: Wolf; Bengtsson, Stadler; Balestra, Tobias Geisser; Schlumpf, Sklenicka; Riva; Antenen, Senteler, Herzog; Daron, Wingerli, Hofmann; Vozenilek, Kovar, Kubalik; Wey, Leuenberger, Lindemann.

Bemerkungen: Ajoie ohne Cavalleri, Garessus, Patenaude, Schmutz, Sopa, Thiry (alle verletzt), Friman und Hazen (beide überzählige Ausländer), Zug ohne Diaz, Eggenberger, Genoni, Guerra, Martschini, Moret, Tatar (alle verletzt), Künzle (gesperrt) und Graham (überzähliger Ausländer). (pre/sda)

Ajoie schafft gegen Zug die nächste Überraschung. Bild: keystone