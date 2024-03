Deutliche Siege für Fiala und Niederreiter

Noch klarer auf Playoff-Kurs wie Los Angeles sind die Jets, die sich gegen die Anaheim Ducks zu Hause 6:0 durchsetzten. Niederreiter verzeichnete im vierten Spiel hintereinander einen «Nuller». Tyler Toffoli schoss in der dritten Partie für Winnipeg nach dem Trade von den New Jersey Devils das 4:0 (49.) sowie 5:0 (52.). Wie die Kings haben auch die Jets fünf der vergangenen acht Begegnungen gewonnen. (saw/sda)

Die Kings gewannen bei den Chicago Blackhawks mit Philipp Kuraschew 5:0. Fiala blieb trotz sieben Torschüssen im dritten Spiel in Folge punktelos. Anze Kopitar steuerte zwei Treffer zum fünften Sieg der Kalifornier in den letzten acht Partien bei.

Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings und Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets feiern in der NHL in der Nacht auf Samstag Zu-Null-Siege.

Leverkusen rettet sich in letzter Sekunde +++ Liverpool und West Ham mit Kantersiegen

In den letzten Achtelfinal-Rückspielen in der Europa und der Conference League setzten sich West Ham, Liverpool und die AC Milan deutlich durch. Leverkusen rettet sich in letzter Sekunde in den Viertelfinal. Marseille ist trotz Niederlage weiter.

Der SC Freiburg verpasst den erstmaligen Vorstoss in einen Europacup-Viertelfinal. Der Bundesligist verliert das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei West Ham deutlich mit 0:5, eine Woche nachdem das Heimspiel 1:0 gewonnen wurde.Das zweite Duelle zwischen dem Siebten der Premier League und dem Achten der Bundesliga war eine klare Sache. Schon zur Pause lagen die Londoner dank dem Brasilianer Lucas Paqueta und dem Engländer Jarrod Bowen, beide Nationalspieler, mit zwei Toren voraus. Der Ghanaer Mohammed Kudus macht mit seinen Treffern in der Schlussviertelstunde den klaren Sieg perfekt.