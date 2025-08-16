freundlich26°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Granit Xhaka startet in Sunderland mit Sieg – 3:0 gegen West Ham

Xhaka startet in Sunderland mit Sieg +++ HSV kommt im Pokal mit einem blauen Auge davon

16.08.2025, 18:3116.08.2025, 18:38
Mehr «Sport»
Inhaltsverzeichnis
Premier LeagueDFB-PokalPrimera DivisionLigue 1

Premier League

Sunderland – West Ham 3:0

Granit Xhaka führt Aufsteiger Sunderland als Captain zum Heimsieg in der 1. Runde. Der neue Klub des Schweizer Rekord-Nationalspielers schlägt West Ham 3:0.

Sunderland v West Ham United - Premier League Granit Xhaka of Sunderland pointing during the Premier League match between Sunderland and West Ham United at Stadium of Light on August 16, 2025 in Sunde ...
Xhaka gab gleich den Tarif durch.Bild: www.imago-images.de

In der zweiten Halbzeit erhöhte Sunderland das Tempo und traf durch den jungen spanischen Stürmer Eliezer Mayenda (61.), den englischen Abwehrchef Daniel Ballard (73.) und den französischen Joker Wilson Isidor (92.). Es war für den Klub aus dem Nordosten Englands der erste Sieg in der Premier League seit acht Jahren. Zwischenzeitlich war Sunderland nur noch drittklassig.

Weiter geht es für Xhaka und Co. am kommenden Samstag gegen Burnley. Der Mitaufsteiger, der noch längere Zeit auf den mit einem Kreuzbandriss ausfallenden Genfer Zeki Amdouni verzichten muss, unterlag beim Europa-League-Sieger Tottenham 0:3. Der Brasilianer Richarlison traf zweimal, das zweite Mal sehenswert akrobatisch.

DFB-Pokal

Pirmasens – HSV 1:2 n.V.

Der Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV (mit dem Schweizer Miro Muheim) verhinderte gegen den Fünftligisten FK Pirmasens mit dem 2:1 nach Verlängerung nur knapp eine Blamage.

Miro Muheim Hamburger SV im Zweikampf mit Luca Eichhorn FK 03 Pirmasens, FK 03 Pirmasens vs Hamburger SV, Fussball, DFB Pokal, 1. Runde, Saison 2025/2026, 16.08.2025 FK 03 Pirmasens vs Hamburger SV, F ...
Muheim (rechts) ist beim HSV gesetzt.Bild: www.imago-images.de

Der kurz zuvor eingewechselte portugiesische Verteidiger Guilherme Ramos glich in der 92. Minute für den HSV zum 1:1 aus. In der Verlängerung war Ransford Königsdörffer nach Vorlage des starken Muheim für den HSV erfolgreich. Die Hamburger bestreiten am nächsten Wochenende in Mönchengladbach ihr erstes Spiel in der 1. Bundesliga seit über sieben Jahren.

Nordstedt – St. Pauli 0:0, 2:3 n.P.

Haarscharf schrammte auch der andere Hamburger Bundesliga-Klub an einem peinlichen Ausscheiden vorbei. Gegen das viertklassige Eintracht Nordstedt gelang St. Pauli in 120 Minuten kein Tor. Erst im Penaltyschiessen behielten die Profis das bessere Ende für sich.

BFC Dynamo – Bochum 1:3 n.V.

Ein spätes Tor des Schweizer Verteidigers Noah Loosli rettete Bochum in die Verlängerung. Der VfL setzte sich schliesslich mit 3:1 gegen den Viertligisten Berliner FC Dynamo durch.

16.08.2025, xlakx, Fussball DFB Pokal 1.Runde, BFC Dynamo Berlin - VfL Bochum v.l. Noah Loosli VfL Bochum, Jubel ueber das Tor DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES an ...
Loosli (in weiss) trifft zum 1:1.Bild: www.imago-images.de

Der in den ersten zwei Meisterschaftsrunden nicht eingesetzte Loosli kam über die gesamten 120 Minuten zum Einsatz. In der 86. Minute drückte der ehemalige Grasshopper den Ball zum 1:1 über die Torlinie und erzielte damit seinen ersten Treffer für die Bochumer, bei denen er seit dem Sommer 2023 unter Vertrag steht.

Primera Division

Im königlichen Stolz gekränkt – nun lastet besonders auf Mbappé und Alonso viel Druck

Ligue 1

(ram/sda)

Champions League, Bundesliga und Co. – wie du diese Saison Fussball im TV siehst
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
7 faszinierende Tiere, die ausgestorben sind
1 / 10
7 faszinierende Tiere, die ausgestorben sind

Wir befinden uns momentan im grössten Massensterben der letzten 10 Millionen Jahre. Alleine in den vergangenen 500 Jahren sind Hunderte von einzigartigen Tieren auf der ganzen Welt, wie der berüchtigte Dodo-Vogel, verschwunden.
quelle: public domain
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wohnungsmangel: Studierende in den Niederlanden campen mitten in Bahnhof
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
4
Selenskyj reist am Montag in die USA +++ Auch Merz hat mit Trump telefoniert
5
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
Meistkommentiert
1
Kingsley Coman wechselt zu Ronaldo-Klub +++ Winterthur holt Luxemburger als Lüthi-Ersatz
2
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
3
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
4
So reagiert die Welt auf das Treffen zwischen Trump und Putin
5
Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen
Meistgeteilt
1
Schweiz lehnt Westjordanland-Siedlungen ab ++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
4
Chabbey triumphiert zuhause +++ Schurter beendet Karriere nach Rennen in Lenzerheide
5
Dieser gigantische Holz-Muni wird garantiert DAS Fotosujet des ESAF
Zeit statt Geld – der HCD lockt Ken Jäger mit Sieben-Jahres-Offerte
Lausannes offensiver Leitwolf Ken Jäger (27) soll einen Vertrag über sieben Jahre bekommen, wenn er zu seinen Wurzeln beim HCD zurückkehrt. Mehr als nur ein Gerücht.
Ken Jägers Vertrag in Lausanne läuft im nächsten Frühjahr aus. Sein Agent Sven Helfenstein strebt noch vor dem Start zur neuen Saison eine Regelung der Zukunft an. Es kann also zeitnah mit einer Entscheidung gerechnet werden.
Zur Story