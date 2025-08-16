Xhaka startet in Sunderland mit Sieg +++ HSV kommt im Pokal mit einem blauen Auge davon

Premier League

Sunderland – West Ham 3:0

Granit Xhaka führt Aufsteiger Sunderland als Captain zum Heimsieg in der 1. Runde. Der neue Klub des Schweizer Rekord-Nationalspielers schlägt West Ham 3:0.

Xhaka gab gleich den Tarif durch. Bild: www.imago-images.de

In der zweiten Halbzeit erhöhte Sunderland das Tempo und traf durch den jungen spanischen Stürmer Eliezer Mayenda (61.), den englischen Abwehrchef Daniel Ballard (73.) und den französischen Joker Wilson Isidor (92.). Es war für den Klub aus dem Nordosten Englands der erste Sieg in der Premier League seit acht Jahren. Zwischenzeitlich war Sunderland nur noch drittklassig.

Weiter geht es für Xhaka und Co. am kommenden Samstag gegen Burnley. Der Mitaufsteiger, der noch längere Zeit auf den mit einem Kreuzbandriss ausfallenden Genfer Zeki Amdouni verzichten muss, unterlag beim Europa-League-Sieger Tottenham 0:3. Der Brasilianer Richarlison traf zweimal, das zweite Mal sehenswert akrobatisch.

DFB-Pokal

Pirmasens – HSV 1:2 n.V.

Der Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV (mit dem Schweizer Miro Muheim) verhinderte gegen den Fünftligisten FK Pirmasens mit dem 2:1 nach Verlängerung nur knapp eine Blamage.

Muheim (rechts) ist beim HSV gesetzt. Bild: www.imago-images.de

Der kurz zuvor eingewechselte portugiesische Verteidiger Guilherme Ramos glich in der 92. Minute für den HSV zum 1:1 aus. In der Verlängerung war Ransford Königsdörffer nach Vorlage des starken Muheim für den HSV erfolgreich. Die Hamburger bestreiten am nächsten Wochenende in Mönchengladbach ihr erstes Spiel in der 1. Bundesliga seit über sieben Jahren.

Nordstedt – St. Pauli 0:0, 2:3 n.P.

Haarscharf schrammte auch der andere Hamburger Bundesliga-Klub an einem peinlichen Ausscheiden vorbei. Gegen das viertklassige Eintracht Nordstedt gelang St. Pauli in 120 Minuten kein Tor. Erst im Penaltyschiessen behielten die Profis das bessere Ende für sich.

BFC Dynamo – Bochum 1:3 n.V.

Ein spätes Tor des Schweizer Verteidigers Noah Loosli rettete Bochum in die Verlängerung. Der VfL setzte sich schliesslich mit 3:1 gegen den Viertligisten Berliner FC Dynamo durch.

Loosli (in weiss) trifft zum 1:1. Bild: www.imago-images.de

Der in den ersten zwei Meisterschaftsrunden nicht eingesetzte Loosli kam über die gesamten 120 Minuten zum Einsatz. In der 86. Minute drückte der ehemalige Grasshopper den Ball zum 1:1 über die Torlinie und erzielte damit seinen ersten Treffer für die Bochumer, bei denen er seit dem Sommer 2023 unter Vertrag steht.

