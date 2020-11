Sport

Eishockey

NHL-Gegner, Fans und Mitspieler verabschieden sich nach 22 Jahren von Teemu Selänne



Bild: Getty Images North America

Mehr Tribut geht nicht

NHL-Gegner, Fans und Mitspieler verabschieden sich nach 22 Jahren von Teemu Selänne

Die Anaheim Mighty Ducks verlieren das entscheidende Playoff-Viertelfinalspiel zuhause gegen die Los Angeles Kings mit 2:6. Somit endet die grosse Karriere der finnischen Eishockeylegende Teemu Selänne.

syl battistuzzi

Ein grosser Sportmoment ereigntete sich vor einigen Stunden im Honda Center, der Spielstätte der Anaheim Ducks. Nachdem das Ausscheiden der Kalifornier besiegelt ist, erweisen Freund und Feind Teemu Selänne die Ehre. Das obligate Handshake zwischen den Teams wird zur Tributzollung für den Finnen. Stellvertretend hierzu L.A.Kings-Star Anze Kopitar: «Es war ein Privileg, gegen dich zu spielen.»

«Es war ein Privileg, gegen dich zu spielen.»

Der L.A.Kings-Spieler und seine Mitspieler schlugen als Zeichen der Ehrbietung ihre Stöcke aufs Eis, während Selänne unter dem Jubel der Zuschauer eine Ehrenrunde drehte. Der 43-Jährige war sichtlich gerührt von den Ovationen, konnte aber im Interview seinen Frust über das bittere Ausscheiden (noch) nicht verbergen:

«Ich wusste, dass es entweder eine unglaubliche Party oder eine grosse Enttäuschung werden würde - es wurde eine grosse Enttäuschung», sagte der beste Rookie der Saison 1992/93, der 2007 mit Anaheim den Stanley Cup gewann.

«Alles Grossartige findet mal ein Ende. Es war eine unglaubliche Reise.» Twitter/Anaheim Ducks

Die Zahlen zu der unglaublichen Karriere

Der aus der finnischen Hauptstadt stammende Selänne wurde nach seiner Zeit beim Heimklub Jokerit Helsinki 1988 von den Winnipeg Jets an zehnter Stelle gedraftet. Vier Jahre später lief der «Finnish Flash», so sein Spitzname wegen seiner Schnelligkeit, erstmals in der NHL auf und stellte als Rookie in seiner ersten Saison 76 Tore und 132 Punkte auf, was bis heute Bestwert ist für einen NHL-Neuling.

In den weiteren 21 Jahren sammelte er Punkte für die San Jose Sharks, Colorado Avalanche und vor allem mit der «grossen Liebe» Anaheim Ducks. In insgesamt 1505 NHL-Spielen skorte der 91-Kilo-Brocken 717 Tore und 795 Assists.

Bild: Bildbyran

Im Nationalteam gewann er unter anderem dreimal Bronze (1998,2010,2014) und einmal Silber (2006) bei Olympischen Winterspielen sowie Silber (1999) und Bronze (2008) an einer Weltmeisterschaft. Dazu kommen noch unzählige Einzelauszeichnungen für den sympathischen Mann mit den stahlblauen Augen aus dem Norden.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter