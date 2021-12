Mit drei Klublogos und dem Kantonswappen – so tritt «Bern Selection» am Spengler Cup an

Da der Grossteil der Mannschaft in Quarantäne ist, musste der HC Ambri-Piotta seine Teilnahme am Spengler Cup ebenso absagen wie das Team Canada, für das die Reisehürden zu hoch wurden. Sie werden durch Slovan Bratislava und die «Bern Selection» ersetzt. Das Turnier findet vom 26. bis 31. Dezember nach einem Jahr Unterbruch zum 94. Mal statt. (pre/sda)

Bereits 24 Stunden nach der Bestätigung ihrer Teilnahme am Spengler Cup in Davos nimmt das Team «Bern Selection» Formen an. Biels Antti Törmänen wird als Cheftrainer amtieren, Jason O'Leary von den SCL Tigers und Johan Lundskog vom SC Bern werden ihm assistieren. Auch der Captain kommt vom EHC Biel: Verteidiger Beat Forster wird bereits seinen elften Spengler Cup bestreiten.

Gisin nach langer Krankheit zurück auf dem Podest – Rast fährt in die Top Ten

Einen Tag nach ihrem langjährigen Freund Luca De Aliprandini fährt auch Michelle Gisin auf das Podest eines Weltcup-Riesenslaloms. Beim überlegenen Sieg der Amerikanerin Mikaela Shiffrin wird die Obwaldnerin in Courchevel Dritte.

Michelle Gisin erreichte nach ihrem schwierigen Sommer, in welchem sie am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankte, erstmals wieder das Podest. «Ich weiss fast nicht, was ich sagen soll, es ist so schön», war Gisin im SRF-Interview überglücklich.