Robert Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft im nächsten Sommer aus. Schon jetzt plant der 37-jährige Stürmer deshalb seine Zukunft. Ein Verbleib bei den Katalanen ist ebenso möglich wie ein Wechsel nach Saudi-Arabien. Gemäss BBC erscheint derzeit aber ein Transfer in die USA am wahrscheinlichsten. So zeige Chicago Fire grosses Interesse und habe sich bereits mit dem Polen und seinem Berater getroffen. Der Ex-Klub von Xherdan Shaqiri hätte angeblich keine Probleme, das Gehalt Lewandowskis zu stemmen. (nih)
Robert Lewandowski 🇵🇱
Alter: 37 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 9 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 8 Tore, 2 Vorlagen
Robert Lewandowski 🇵🇱
Alter: 37 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 9 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 8 Tore, 2 Vorlagen